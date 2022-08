Bárbara Rey confirma el rumor del embarazo y reconoce que será duro porque hay peligro

Bárbara Rey no ha tenido otra opción que confirmar todos los rumores de embarazo que se han generado en torno a una de las personas más importantes de su vida. Y, aunque sabe que es un proceso duro, la vedette no ha podido evitar emocionarse.

Este lunes 29 de agosto, el diario ABC tuvo la oportunidad de hablar con Sofía Cristo sobre uno de los temas que últimamente no para de rondarle por la cabeza: la maternidad.

Hace unos meses, la hija de Bárbara Rey anunció por sorpresa que había tomado la decisión de tener un hijo con su gran amigo, Luis Rollán.

Gracias a la complicidad y la conexión que había entre ellos, la DJ no se lo pensó dos veces a la hora de lanzarse a la piscina. Pero, a día de hoy, no sabe nada de este tema.

Ahora, Bárbara Rey se ha quedado sin palabras tras la confesión que ha hecho su propia hija en relación con su sueño de convertirse en madre.

Bárbara Rey despeja todas sus dudas

Gracias a la entrevista de este citado periódico, Bárbara Rey ha tenido la oportunidad de despejar todas sus dudas acerca de la idea de Sofía Cristo de convertirla en abuela.

La participante de realities aseguró que, a pesar de llevar mucho tiempo sin pareja, no está cerrada a encontrar al amor de su vida.

"No estoy cerrada al amor, pero lo estoy viviendo de otra forma, con la gente que me quiere. Me siento plena. Con el tiempo vas aprendiendo que para ser feliz no te hace falta nadie. La felicidad está en uno mismo".

Y, aunque no está cerrada a coincidir con gente, para ella, la persona más importante es Bárbara Rey. "Estoy muy orgullosa de ella, de lo que ha luchado por nosotros, de su sacrificio. Empatizo con sus vivencias, con su dolor… La maternidad es un acto de amor sin límites".

En cuanto a su fracasada maternidad, Sofía ha confesado que, nada más anunciar que iba a ser madre junto a su amigo, le entraron dudas. "Ya descarté tener un hijo con Luis Rollán. Si lo hago, lo haré sola".

"Ser madre es una responsabilidad para la que temo no estar preparada. Siento que buscar un embarazo, en mi situación, sola, lo mismo es un acto de generosidad que de egoísmo", ha asegurado a continuación.

"No lo tengo claro, sobre todo cuando hablamos de traer una criatura a un mundo en crisis. Pero se trata de una experiencia única y no puedo quedarme sin conocerla. Quiero ser madre, pero me da pánico".

Bárbara Rey está muy orgullosa de cómo es su hija

Bárbara Rey no puede estar más orgullosa de Sofía. Y es que, durante esta entrevista, la DJ ha dejado al descubierto algunos aspectos de su personalidad que, hasta hoy, habían permanecido en la sombra.

"Soy muy espiritual. Creo en Dios y siento que el universo te da lo que trabajas con toda tu alma, porque las cosas no te llegan si te quedas en el sofá. El amor, la abundancia y la salud dependen también de tu esfuerzo".

Además, se considera "una chica independiente, trabajadora, con muchos sueños". Pero, lo que sin duda le ayuda a levantarse cada mañana es su familia. "Tengo dos mascotas a las que adoro, una madre a la que admiro cada día más, un hermano y una sobrina por los que daría la vida. Tengo muchos conocidos, pero pocos amigos".

"La gente cree que me conoce, pero no. La televisión me ha permitido conectar con historias muy reales que yo he contado por qué he querido abrirme. A la larga me ha ayudado como terapia, pero también me ha causado mucho dolor".