La ausencia en la fiesta de Ana Rosa que nadie esperaba y que lo dice todo

Ana Rosa Quintana ha reaparecido en público y ha hecho desatar la alegría generalizada en Telecinco.

La reina de las mañanas televisivas ha sido la protagonista indiscutible de la fiesta de fin de curso que ha realizado su productora, Unicorn Content. Centenares de personas han participado en este encuentro en el que Ana Rosa ha hecho su reaparición estelar ante su gente y ante los medios

Acompañada por sus compañeros y amigos, entre los que se encontraban Joaquín Prat, Patricia Pardo, Sonsoles Ónega o Ana Terradillos, Ana Rosa actualizó su estado de salud.

Radiante, feliz y bastante recuperada, Ana Rosa confirmó que se encuentra bien y que está venciendo el cáncer de mama que la ha tenido apartada de la tele durante meses. Con el pelo muy corto y teñido de rubio, Ana Rosa explicaba que tiene previsto volver a su programa más pronto que tarde. Tiene "muchas ideas" para su nueva etapa y todo el mundo da por hecho que en septiembre está ya frente a la cámara.

Ana Rosa dio un discurso emotivo que culminó con un "ya estoy aquí" que desató los aplausos y la alegría del auditorio. Sin embargo, en una fiesta inexcusable como esta hubo una ausencia destacada que dice mucho de por dónde irán los tiros.

La ausencia más destacada en la fiesta de Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana organizó la fiesta de fin de curso de su productora. Tenía además un carácter especial, ya que por la pandemia no se había podido hacer estos dos últimos años. Estaba todo del mundo, desde las primeras espadas de la productora, hasta redactores, reporteros, técnicos...

Sin embargo hubo uno de los personajes más destacados de este 2022 que no asistió a la fiesta. Ni más ni menos que la que se ha convertido en reportera estrella del programa de Ana Rosa, Marta Riesco. La novia de Antonio David Flores ha pasado, durante la ausencia de Ana Rosa, de ser una de las reporteras del programa, al personaje más cotizado.

Tras las polémicas que ha protagonizado y que han puesto en serios aprietos a sus compañeros, de momento sigue en Unicorn realizando reportajes secundarios y editando videos.

Esta fiesta podía haber sido la ocasión perfecta para hablar con su jefa sobre su presente y su futuro. O como mínimo, para sumarse a la celebración general por la vuelta de Ana Rosa a la vida pública y al trabajo.

Marta no asistió desatando todo tipo de especulaciones que ella misma ha querido aclarar desde sus redes sociales. Según Riesco, "he estado dos o tres días en los que no me he encontrado del todo bien, he estado malilla". Sin dar más detalles, afirma que hoy ya se encuentra bien y que este fue el motivo por el que no acudió a la fiesta.

Marta asegura que "por supuesto que la invitaron a la fiesta de su productora" y hasta el último momento "iba a ir". La joven lamenta haberse perdido "el fiestón que se marcaron mis compañeros. Me ha dado un montón de pena no poder estar ahí y darle un super abrazo".

Riesco concluye con un "a la próxima espero no faltar, que es muy duro verlo desde Instagram".

El futuro que depende de Ana Rosa Quintana

Sin duda, Ana Rosa Quintana ha estado "observando" durante todos estos meses de ausencia y tiene ya una idea bastante clara de lo que ha sucedido en su programa. En septiembre tendrá que tomar una decisión sobre el futuro de Marta Riesco.

Es verdad que es una buena reportera y que realiza reportajes divertidos y con gancho. Aun así, las ansias de protagonismo que ha demostrado estos últimos meses y los límites que es capaz de cruzar por estar en el centro de la noticia la han delatado.

El episodio de la llamada de Rociíto fue ya la gota que colmó el vaso y que ha estado a punto de cargarse su carrera en Telecinco. Ahora mantiene un perfil bajo, pero tiene ganas de volver a destacar. En Telecinco, será si Ana Rosa se lo permite, una vez terminado el verano.