Aurelio Manzano cuenta por qué le ha dado el ictus a Kiko Rivera y cunde el pánico

Aurelio Manzano es uno de los periodistas de la prensa rosa más incisivos y que más polémica genera con sus comentarios. Y esto último es lo que ha conseguido provocar con sus últimas palabras sobre el ictus que ha sufrido Kiko Rivera. Él ha dado su punto de vista sobre el mismo y lo ha achacado a los problemas que tiene el joven.

Unas palabras estas que han traído consigo que se le echen encima personas del entorno del DJ, tales como su amigo Luis Rollán.

| GTRES

Aurelio Manzano expone la causa del problema de salud de Kiko Rivera

El colaborador de Fiesta ha comentado, como todos sus compañeros, sobre el ictus que ha sufrido Kiko. Además, ha analizado la última hora del estado de este e incluso la posibilidad de que su madre, Isabel Pantoja, vaya a verlo. No obstante, la declaración más sorprendente y que más revuelo ha provocado ha sido su explicación sobre el porqué del problema de salud del cantante.

Exactamente ha dicho: “Yo estoy encantado de que haya salido bien, pero tampoco podemos santificar a Rivera. Esto es consecuencia de la vida que él lleva, sea buena o sea mala. Tiene sedentarismo, mala alimentación, estrés...”.

| GTRES

Estas palabras han provocado el malestar de algunos otros colaboradores como Iván González, que le ha respondido: “Eso es una tontería. Yo tengo el caso de una amiga que ha pasado lo mismo, ni fuma ni bebe y lleva una vida muy sana. Le pasó que tuvo una semana que le dolió mucho la cabeza y estando en una cena con amigos le dio.”.

Ante lo que Aurelio ha seguido dando su punto de vista: “Lo que es una tontería es decir que le ha dado porque tiene un poquito de estrés. Él tiene que centrarse ahora en su familia y en tratar de resolver todo. Isabel ha querido ir al hospital que es donde tiene que estar e Isa se ha personado allí a pesar de que no se habla con su hermano”.

“Su familia está ahí cuando él lo necesita, pero no siempre ha sido así, al contrario”.

Aurelio Manzano provoca el enfado de los seres queridos de Kiko

El periodista canario ha hecho que las personas del entorno del DJ se enfaden con él por los comentarios sobre la causa del ictus. Y una de las que así lo ha manifestado en directo en Fiesta ha sido Luis Rollán. Este ha espetado: “Ahora parece que todos somos médicos y especialistas”.

“Es que decir que no podemos santificar a Kiko porque esto es consecuencia que ha llevado puff. Los que habláis así a la ligera me gustaría que vinierais al hospital para hablar con los médicos. Desgraciadamente se están dando ictus en gente joven y deportista”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

A esto ha añadido: “Por este motivo, me parece que decir eso a la ligera...Y más en un momento como este, en el que gracias a Dios la gravedad de las primeras 24 horas las ha superado, de verdad creo que sobra”.

Pero Manzano ha querido responder: “Es que parece ahora que Kiko ha tenido una vida angelical. Ha tenido problemas, que él los ha hecho públicos. A un futbolista evidentemente también le puede dar un ictus”.

“Me alegro de que esté bien, pero espero que esto le sirva para algo”.

Y Rollán ha vuelto a tomar la palabra para explicar que Rivera arrastra desde hace tiempo una salud débil. Lo ha hecho diciendo: “Padece de diabetes y de gota. Es decir, que ya viene con unos problemas, un historial médico, y en los últimos tiempos ha tenido mucha ansiedad”.

“Es cierto que ha tenido también una época en la que ha pasado algo que todos sabemos. Pero es un momento en el que no nos podemos poner unos títulos de médicos, porque yo no me atrevería”.