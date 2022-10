Aurelio Manzano, acorralado al destapar con quién y dónde duerme Ana María Aldón

Tras meses de especulaciones, Ana María Aldón ha terminado confirmando aquello que muchos ya sabían, y es que su relación con Ortega Cano no da para más.

La constante presión ha terminado haciendo mella en la pareja, que ahora intenta llevarse bien por el bien de su hijo.

La propia diseñadora reconocía que la situación en casa era insostenible, pero desde que decidieran tomar caminos separados, la cosa ha mejorado mucho.

"Estamos viviendo juntos y hablamos. Hemos tenido conversaciones, hay mucha cordialidad, respeto, cariño y un niño precioso", aseguraba durante el fin de semana.

| GTRES

"Es mejor de lo que teníamos, era imposible seguir así", añadía. Aunque dejaba claro que no hacían planes de pareja, sino que aprovechaban para compartir tiempo con el pequeño José María.

"Lo importante es que el niño tenga toda la atención de sus padres", apuntaba al respecto.

Tal y como explicaba la propia Aldón, sigue viviendo bajo el mismo techo con su marido, "pero cada uno lleva su vida".

| Telecinco

Por otro lado, la diseñadora no podía evitar sentirse atacada por el resto de sus compañeros. Sobre todo, por Aurelio Manzano, que mantiene buena relación con Conchi Ortega y otros familiares del torero.

Así, no dudaba en lanzarle a Ana María una pregunta muy directa, queriendo pillarla en una de las muchas mentiras que supuestamente ha podido contar en televisión.

El periodista no está de acuerdo con la idea de que la mujer del torero comparta con la audiencia sus problemas personales.

Así, Manzano buscaba saber desde cuando la diseñadora y su marido no dormían en la misma cama, lo que conseguía sacar de quicio a la ex de Ortega Cano.

Ana María Aldón anuncia el fin de su matrimonio con Ortega Cano

"Me haces preguntas con mala intención", le reprochaba Aldón bastante molesta. "¿A ti qué te importa desde cuando no me acuesto yo con mi marido?".

Lo que daba pie a un tenso enfrentamiento en el que incluso se ha visto obligado a intervenir la presentadora Emma García.

Por suerte, los demás compañeros no dudaban en posicionarse de su lado. "Que Ana María haya hablado de su vida en ocasiones o que lo haga no significa que todo valga", daban la cara por ella.

| Mediaset

"No tiene que contestar a todo lo que se le pregunta si ella no quiere", sentenciaban al respecto.

Tras el programa, las palabras de Ana María cobraban todavía más sentido, ya que optaba por irse a dormir a un hotel y no a la casa familiar.

Aunque horas después la diseñadora pasaba a negar sus propias declaraciones al ser cuestionada por los reporteros.

Sobre todo, después de que todos diesen por sentado que había anunciado su separación. "Yo no he dicho eso", alegaba.

| EuropaPress

"Lo que he dicho es lo que he dicho, pero no digas que mi ruptura es oficial porque yo eso no lo he dicho", se defendía.

Aunque ella misma dejaba claro que había despejado cualquier duda que pudiese tener hasta ese momento sobre su matrimonio.

Y a pesar de que se ha animado a hablar abiertamente sobre los problemas con su marido, Aldón no quiso entrar en detalles sobre su supuesta nueva ilusión.

Emma García insinuaba que a la diseñadora se la veía "con una sonrisa especial, una sonrisa como de persona enamorada".

Pero la diseñadora desmentía por completo esa información, asegurando que todo se debe al tratamiento y a que la relación con el padre de su hijo había mejorado.