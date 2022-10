Augusto, el marido de Carmen Sevilla que convirtió su vida en una pesadilla

Carmen Sevilla es uno de los rostros más bellos de su generación. La actriz engatusaba a quien quería con su carisma y su belleza. Y así lo dejaba claro en la gran pantalla.

La actriz tuvo una vida profesional plena. A su espalda carga con aproximadamente 50 títulos de películas, donde ha trabajado con otros grandes actores y actrices de su generación.

El amor de Don Juan, La Venganza, La vida de Pedro Infante o La cera virgen... son algunos títulos donde podemos disfrutar del talento de la actriz.

Incluso trabajó con el legendario Chartlon Herston en la mítica película Marco Antonio y Cleopatra. Carmen interpretaba el papel de Octavia, mientras que Cleopatra era Hildegarde Neil.

Pero Herston no fue al único a quien enamoró. Paco Rabal, Luis Mariano, Marlon Brando o Frank Sinatra son otros de los posibles amantes que pudo haber tenido la sevillana. Sin embargo, era ella quien los paraba para que aquello no fuese a más.

No obstante, la artista llegó a casarse dos veces. El primero fue con Augusto Algueró, con quien no cuajó del todo la cosa por sus constantes infidelidades. El segundo fue su amor Vicente Patuel, pero murió repentinamente y la cantante se quedó sola.

Las infidelidades a Carmen Sevilla

Augusto Algueró fue un gran compositor de bandas sonoras en el cine español. Sin embargo, se ganó muy rápido la fama de mujeriego.

A muchos les extrañó que teniendo los pretendientes que tenía, Carmen Sevilla eligiese al final a Augusto Algueró. Pero, parece que sí, que fue él quien se ganó el corazón de la sevillana.

Contrajeron matrimonio en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Y es que la artista era una ferviente creyente de esta Virgen. Tanto que donó sus joyas para que formasen parte de su joyero y se convirtieran en museo.

Aquel día, miles de fans y seguidores se acercaron hasta la iglesia para ver el enlace más mediático del año. Tanto que la prensa de aquel entonces denominó aquel enlace como la "boda del siglo".

Sin embargo, aquel hombre, que parecía ser el hombre de los sueños de la actriz, empezó a traicionarla. De esta forma, los problemas y las infidelidades empezaron muy pronto.

Augusto era un mujeriego y no escondía que tuviese amantes. Incluso, Carmen Sevilla lo reconocía en algunas entrevistas: "ha tenido muchos ligues, ha sido un Don Juan, lo reconozco".

Muchas de sus amantes llegaron a hacerse famosas sin que nadie se diera cuenta. Noelia, la canción de Nino Bravo, fue compuesta por Algueró en nombre de una de sus líos.

Todo esto provocó mucho sufrimiento en la sevillana, quien cada vez era más consciente de lo que hacía su marido. Y, sin embargo, Augusto nunca paró de engañar a la bella actriz.

En la última etapa del matrimonio, otra de las amantes más sonadas fue Ornella Muti, con quien parece se reunía para más que componer melodías. A pesar de todo, concibieron un hijo, Augusto Algueró Jr.

Al final, Carmen no pudo soportarlo más. Se separó a pesar de las creencias tradicionales y cristianas de ella.

El machismo de Vicente Putuel

Después de este fallido matrimonio, la actriz encontró el amor en el empresario Vicente Putuel. Ambos se conocieron, cuando él visitó el camerino de Carmen después de una función de teatro.

Para la artista, este hombre se convirtió en su gran amor y en su salvación después del sufrimiento que pasó con Algueró.

Sin embargo, Vicente la quería solo para él. No quería que Carmen Sevilla siguiese trabajando. Y la hizo elegir entre él o su trabajo.

Y la sevillana lo tuvo claro, eligió a su marido. Así, se retiraron de la vida pública y se fueron a vivir a una finca en Extremadura del empresario.

No obstante, la artista no era feliz plenamente. Se encontraba sola y sumida en una rutina que no le hacía feliz. Hasta que llegó Valerio Lazarov, quien le propuso volver al espectáculo.

Pero fue una negociación entre Lazarov y Putuel. Al final, este último aceptó al ver que los ingresos de Carmen serían de 300.000 pesetas diarias.

Cuando Vicente murió, la artista se sumió en una profunda depresión y ni su trabajo pudo rescatarla de esa tristeza.