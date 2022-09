Asraf Beno se confiesa y deja a Isa Pantoja al borde de cancelar la boda

No cabe duda de que Isa Pantoja y Asraf Beno forman una de las parejas más consolidadas del mundo del corazón. El modelo y la hija de la tonadillera empezaron su relación con el pie izquierdo, sin embargo, eso no fue un impedimento para que ambos no prosiguieran con su amor.

Asimismo, en más de una ocasión, los tortolitos han contado el gran cariño que se profesan el uno por el otro. Por esa razón, tanto la colaboradora como Asraf no dudaron en decidir que querían incluso pasar por el altar.

No obstante, de esa intención ya hace tiempo y desde entonces todavía no se conoce cuándo la pareja dará el esperado 'sí, quiero'. Pero ahora, por fin, Isa Pantoja y Asraf Beno se han pronunciado al respecto y lo que han dicho, sin duda alguna, habrá dejado a todo el mundo sin habla.

| Europa Press

Asraf Beno e Isa Pantoja aclaran el tema de su boda

La historia de amor entre Asraf Beno e Isa Pantoja empezó cuando se conocieron en GH VIP 6. Por aquel entonces, la hija de Isabel Pantoja estaba en una relación con el cantante Omar Montes.

Sin embargo, la comunicación diaria y el contacto estrecho con el marroquí provocó que la joven se enamorara perdidamente de Asraf. Asimismo, nada más salir del reality, ambos, a pesar de encontrarse en medio de la polémica que habían creado, decidieron apostar por su relación.

De esta manera, hasta ahora, su relación ha marchado a las mil maravillas y no ha habido ningún inconveniente entre ellos dos.

Por otro lado, desde que Beno empezó su relación con Isa Pantoja, el modelo ha sido testigo de que su chica siempre se encuentra en el punto de mira por su familia. Justamente, en los últimos días, el nombre de la joven ha acaparado algún que otro titular con motivo de su entrevista en el Deluxe.

Y es que la novia del marroquí acudió el pasado viernes, 9 de septiembre, a este programa para aclarar algunas de las polémicas que han surgido en torno a ella. La hija de la tonadillera habló de infinidad de temas: desde su madre, pasando por su hermano, hasta llegar al reciente noviazgo de Anabel Pantoja con Yulen Pereira.

Justamente, por este motivo, la pareja de Asraf Beno ha tenido que lidiar, aún más, con la presencia de los paparazzis. Asimismo, los tortolitos, que se encontraban paseando, han sido pillados por la prensa, quien no ha dudado en preguntarles qué para cuándo estaba prevista la anhelada boda entre ellos dos.

"Estamos ahí replanteándolo todo, a ver", decía el modelo. Y es que ambos han confesado que con el cierre de fronteras con motivo de la COVID-19 ambos se empezaron a plantear otros escenarios para celebrar el enlace. "Creo que al final no será allí", decía Isa Pantoja refiriéndose a que quizás ya no se casará en Marruecos.

"Estamos viendo un montón de cosas, pero tampoco tenemos prisa", aclaraba por su parte Isa P. Lejos de zanjar con su testimonio, la pareja tenía claro el motivo del porqué estaban constantemente retrasando esa fecha tan especial para ellos.

"Si las cosas estuvieran bien, evidentemente, sí la haríamos más rápido, pero yo pienso que con el tiempo las cosas se solucionarán ", explicaba la novia del marroquí. "Pero bueno que si veo que se alarga mucho, nos casamos".

"Al final lo importante somos nosotros", zanjaba la estudiante de Derecho.

| TELECINCO

Isa Pantoja se sincera sobre el nuevo novio de su prima

Tras estas declaraciones, la periodista presente no dudó en preguntar a la novia de Asraf Beno cómo veía a su prima en esa nueva relación. "La nueva vida de Anabel, la veo bien, me parece que está muy contenta, así que bien", empezaba diciendo.

Acto seguido, también se le preguntó acerca de la nueva pareja de la influencer, algo que Isa Pantoja no dudó en responder alto y claro. "De Yulen no puedo decir nada porque no le conozco personalmente", zanjaba al respecto.

