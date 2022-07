Asraf Beno tiene en su poder algunas imágenes que pueden acabar con los Pantoja

Asraf Beno es consciente de que el comprometido vídeo que ha salido a la luz de los Pantoja puede acabar con la imagen pública que todo el mundo tiene de ellos.

Durante todos estos años, la familia de Isa Pantoja ha tenido mucho cuidado con todo lo que se ha publicado de ellos en las diferentes revistas del corazón de nuestro país. Aunque, en algún momento, se hayan tirado los trastos a la cabeza, lo cierto es que hay límites que nunca habían sobrepasado.

Ahora, una de las integrantes de este conocido clan se ha dejado llevar y eso ha provocado que su nombre haya estado en boca de todos. Sin embargo, Asraf Beno y su prometida han intentado quitarle hierro al asunto, pero no lo han conseguido.

Asraf Beno está muy preocupado

Asraf no puede dejar de preocuparse después de que la familia de su novia se haya convertido, una vez más, en el centro de todas las miradas. Y es que, hace unas semanas, Anabel Pantoja dio rienda suelta a la pasión dentro de Supervivientes 2022. Esto último es algo que no ha pasado desapercibido.

Durante la emisión de Tierra de nadie este martes, 19 de julio, pudimos ver la esperada entrevista que le ha hecho Marta Peñate a su compañera en su peculiar programa, Mi villa es tu villa.

"Dime algo que nunca hayas confesado y que ahora lo vayas a contar aquí", le dijo la canaria sin esperar la respuesta que estaba a punto de recibir. "Te voy a decir dos, no una", le respondió la superviviente.

Después de asegurar que siempre que podía le repartía la mejor parte de la comida a su nuevo gran amor, Anabel le confesó a su amiga el caliente episodio que protagonizó junto a Yulen Pereira.

"Es algo que no te puedo explicar aquí, pero es algo de lo que yo soy protagonista junto con otra persona", comenzó explicando la influencer. "¿Un acto sexual?", se preguntó la entrevistadora.

"Es una cosa que no me hubiera gustado que sucediera en este concurso. Me arrepiento", confesó Anabel a continuación. "¿Crees que son de las peores imágenes tuyas que tienes en televisión?", volvió a insistir Marta. "Exacto, sí".

"Me avergüenzo muchísimo. Me atormenta y todas las noches pienso que, cuando salga de aquí, voy a ser 'la no sé qué' y que la gente me va a recordar por esto…", aseguró, dejando a Asraf Beno sin palabras.

Además, Anabel habló sobre la conversación que le gustaría tener con Omar Sánchez cuando salga de Supervivientes 2022. Y es que, a pesar de que su matrimonio está totalmente roto, la 'Pantojita' quiere que el windsurfista siga presente en su vida.

"Se lo dije a Ion Aramendi que me gustaría tenerlo como amigo, pero no sé en qué punto está esa persona, a lo mejor esa conversación no llega".

Asraf Beno se entera también de lo que piensa Yulen

Asraf ha tenido la oportunidad de conocer la otra versión de la historia. Y es que, nada más salir de Honduras, Yulen Pereira ya ha concedido su primera entrevista.

El superviviente ha escogido la revista Lecturas para estrenarse en el mundo del corazón de nuestro país. Este miércoles, esta conocida cabecera ha publicado las primeras declaraciones del deportista tras su paso por Supervivientes 2022.

"Cuando veo mis imágenes en Supervivientes siento orgullo, superación y felicidad", ha confesado el actual novio de Anabel. "Soy mucho más que feliz ahora que cuando me fui".

Aunque está muy orgulloso de su paso por los Cayos Cochinos, hay algo que no le ha gustado ver. Y es que, al igual que le ha pasado a Anabel, se arrepiente del edredoning que protagonizaron hace unas semanas. "Cuando veo el vídeo íntimo no sé dónde meterme".

