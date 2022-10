Asraf Beno ya sabe que la madre de su primer hijo ha vuelto para confesar todo

Asraf Beno se ha quedado perplejo este lunes 24 de octubre, después de escuchar en El programa de Ana Rosa a su pareja, Isa Pantoja. La peruana ha estado en plató para reaccionar al ingreso de su hermano tras el ictus que sufrió el pasado viernes de madrugada.

Asraf Beno ha visto cómo, después de pasar las primeras 72 horas ingresado en el hospital Virgen del Rocío, los rumores vuelan sobre el DJ. Y muchos de ellos están relacionados con la madre de Isa Pantoja.

La tonadillera más famosa de España tenía su objetivo en visitar a su hijo convaleciente después de sufrir un ictus que ha dejado al clan Pantoja sin aliento.

Uno de los temas que más se ha hablado ha sido la posible visita de Isabel Pantoja al hospital sevillano. Y desde el entorno de la familia se puso el foco de la propia Irene Rosales, esposa de Kiko Rivera, al pedirle a su suegra que no le fuera a visitar.

Asraf Beno asiste al enfado de su chica tras lo de Kiko Rivera

Después de la nula relación que mantiene Kiko Rivera con su madre tras Cantora: La herencia envenenada, ello ha provocado que la mujer del DJ piense con la cabeza fría.

Rosales prefiere que las cosas no se compliquen demasiado ahora que su marido está recuperándose del ictus que padeció hace unos días. Esta mañana, Isa Pantoja reaparecía en el programa presentado por Ana Rosa para dar la cara y contar algo sobre su madre que pocos imaginaban.

Hablamos de las dificultades que se han encontrado la novia y la suegra de Asraf Beno para poder ingresar en el hospital y visitar a Kiko.

“A mí me dicen que las visitas nuestras pueden alterarle mucho, y es mejor esperar a que salga y quiera hablar con nosotras, entonces, por prudencia, una tampoco sabe qué hacer. Mi madre sí quiere ver a mi hermano, pero no sé si él quiere verla a ella. Y a mí me hubiera gustado ir a verle y darle un abrazo”, ha contado Isa Pantoja hace unas horas.

Asraf Beno la ve estallar después de no permitirle estar con su hermano

Asimismo, la pareja de Asraf Beno estaba enfadada por las pegas que se ha encontrado a la hora de ver a su hermano, cuando otros se mueven sin problemas por el hospital.

“No van a tener más derecho sus amigos a preguntar por él que yo, que soy su hermana”, ha dicho indignada Isa Pantoja, visiblemente contrariada.

“Yo me levanto a las siete de la mañana para llevar al colegio a mi hijo y no sé nada. Me entero por un amigo mío a las diez menos diez de la mañana y se me viene el mundo abajo. Directamente, voy a casa desde el gimnasio e intento ponerme en contacto con todo el mundo”, ha expuesto.

El motivo por el que ninguna de ellas ha podido ver al DJ

Isa sostiene que no fue sencillo contactar con la familia más cercana de su hermano. “Llamo a todo el mundo y me asusto porque no consigo hablar con nadie, me da igual que le quisieran quitar importancia o que no fuera tan grave como se pintó. Si a mi hermano le da un ictus, a mí me tienen que avisar”, recalca.

Sin querer hacer sangre, la pareja de Asraf Beno ha dejado caer que a Isabel Pantoja tampoco la avisaron del estado de su hijo. “No quiero decir ni cómo ni cuándo se entera, pero... mi madre está siendo un apoyo para mí. Lo está pasando muy mal porque ella quiere ir a verle".

"Yo también tengo un hijo y me duele ver así a mi madre, no voy a permitir que se la cuestione”, ha recalcado la televisiva. Con todo, ha incidido en que el motivo por el que la cantante no ha ido a visitar al DJ es que no le dejan pasar.