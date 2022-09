Asraf Beno, preocupado por la estabilidad de los hijos después de las adicciones

Nadie parecía apostar por la relación de Asraf Beno e Isa Pantoja, sin embargo la pareja lleva más de tres años juntos, y con planes de boda a la vista. Además la hija de Isabel Pantoja ha comentado en varias ocasiones cómo la pasión entre ambos sigue igual como el primer día.

Sin pelos en la lengua, Isa que cada vez tiene menos miedo a hablar públicamente afirmaba: "Llevo 3 años con mi novio y no se nos ha agotado la pasión. Lo hacemos todos los días".

Isa y Asraf forjaron su relación durante el reality GH VIP en 2018. Desde el primer momento que ambos pusieron un pie en la casa de Guadalix, sintieron una química imparable.

Sin embargo, por aquel entonces Isa aún estaba con Omar Montes, rápidamente la relación se acabó. Y la hija de Isabel Pantoja y el modelo pudieron seguir adelante con su affaire. Y hasta el día de hoy, ha ido construyendo una preciosa relación, que ha sobrevivido a cientos de rumores y especulaciones.

Asraf Beno, el pilar fundamental de Isa Pantoja

Por todos es sabido que la situación familiar de los Pantoja no es nada sencilla. Mentiras, acusaciones, y auténticas guerras televisadas que han traído más de una crisis a todos los familiares. Aunque Kiko Rivera nunca llegó a ver con buenos ojos la relación de su hermana con Asraf, han tenido épocas en las que sí se ha llegado a llevar bien.

| TELECINCO

Sin embargo, desde la polémica entrevista de Kiko Rivera, donde aseguraba haber pegado a su hermana, tras un duro episodio, la relación se rompió. Isa Pantoja contó lo dolida y traicionada que se sentía con Kiko por haber hecho esas declaraciones.

Desde ese momento, la relación entre los hermanos se rompió, y rota sigue hasta el día de hoy. En la última aparición de Isa en el Deluxe, reveló que aún no podía perdonarlo:

"Espero que se respete mi tiempo. No quiero participar en esto, esa entrevista me hizo mucho daño. Me quiero mantener al margen", sentenciaba.

Asraf Beno se puso en medio de la polémica familiar

Durante estos meses, alejada del resto de su familia, Asraf Beno se convirtió en el centro de su vida, su refugio y el pilar fundamental de su vida. Incluso Asraf llegó a defenderla de las duras acusaciones de su hermano:

"Me incomoda, no me gusta todo esto. Dice cosas que son contrarias, dice muchas cosas que se contradicen mucho. Se siente solo, pero ha atacado a su hermana, a su madre. No estás solo porque sí", sentencia Asraf Beno.

Además alegaba que no estaba siendo sincero, y que su forma de actuar solo lo iba a alejar aún más de su hermana:

"Ese señor no fue capaz de llamar a su hermana para pedirle perdón. Solo lo hizo cuando lo echaron de Secret Story, porque se había quedado sin trabajo. Ella no se fía de él, y no me extraña nada".

Asraf no ve nada claro la reconciliación de Kiko con Isa, incluso no cree que esta sea capaz de perdonarlo:

"Ella necesita su momento. Cuando esté preparada, si lo está. A lo mejor no le perdona en la vida", sentenciaba Beno.

Kiko Rivera sin el apoyo de su hermana

Este último año no ha sido nada fácil para el DJ. Kiko ha tenido que presenciar como la estabilidad con su familia se desmoronaba poco a poco.

Además, él ha sido el principal partícipe que ha contribuido a la ruptura de la familia.

Kiko comentó en una de sus recientes entrevistas para el Deluxe, que estaba viviendo uno de los momentos más oscuros de su vida. Y que solo su mujer Irene, y sus hijos pueden darle la fuerza para seguir adelante.

Además contó lo mucho que se arrepiente de su pasado, sobre todo por todo el dinero que desperdició y ahora no tiene.

Sin duda, uno de los pasajes más duros, fueron sus problemas de adicciones, donde llegó a gastar auténticas fortunas.

"Empecé a ganar dinero con 17 años, eran dinerales, estuve así diez años. Sé lo que es tener dinero y lo que es no tenerlo. Errores del pasado", afirmaba el DJ.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco