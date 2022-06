Asraf Beno se entera que los rumores sobre Isa Pantoja eran ciertos y enmudece

Asraf Beno está viviendo un momento dorado. Es el apoyo indiscutible de Isa Pantoja, uno de los personajes más cotizados del momento. Isa ha dado un giro copernicano a su vida en estos últimos años y Asraf ha tenido un papel fundamental en él.

La nueva Isa, más madura, centrada y con las prioridades muy claras, acaba de dar el gran bombazo en Sálvame, un programa que no siempre se ha portado bien con ella. Asraf ha alucinado bastante con lo que ha pasado en la última conexión de la hija de Isabel Pantoja con el programa vespertino.

Asraf también trabajaba hasta hace poco en Telecinco. Defendía a su hermano Anuar en las galas de Supervivientes, mientras él estaba en Honduras. Sin embargo, Asraf no es un personaje carismático para nada, por lo que no destacó especialmente durante sus intervenciones.

No así su novia, que tiene espacio fijo en dos programas de Telecinco y participa en las galas de Supervivientes defendiendo a su prima Anabel. Asraf es consciente, ya que el papel que mejor desempeña en la vida es el de apoyar a Isa en el día a día. La estrella de la familia es ella, queda claro.

Isa Pantoja acepta la propuesta de Sálvame

Isa Pantoja responde siempre a todas las preguntas con determinación, pero con extrema educación. Realmente es una colaboradora agradecida, de las que dan contenido, pero sin estridencias. Tanto en El programa de AR como en Ya son las ocho están encantados con ella, algo de lo que Asraf presume.

Cuando la llaman de otros programas, también participa sin problemas y es lo que ha hecho ya varias veces en Sálvame. Ha participado en el programa defendiendo a su prima Anabel. Tan cómodos se sienten con ella, incluso cuando entra por videollamada, que ayer dieron un paso más.

Kiko Hernández le decía de repente: "Me encanta como hablas, ¿por qué no vienes de colaboradora?". Isa se dejaba querer y se escudaba en que al no estar en directo no escuchaba demasiado bien lo que se le estaba proponiendo. "Tengo que ir un día allí, que aquí lo escucho todo tarde...".

Kiko y Adela recogían el guante entusiasmados: "¡De colaboradora! Bravo". Adela concretaba: "Lunes, miércoles y viernes, Isa P. nueva colaboradora de Sálvame. En tu e-mail tienes el contrato, revísalo".

Kiko ya le avanzaba que iba a trabajar muchísimo: "aquí trabajamos de lunes a domingo, desde la mañana hasta la noche". Isa frenaba la alegría desatada en el plató: "entonces es imposible porque yo vivo en El Puerto y ya lo veo muy complicado con Supervivientes y el Deluxe".

Fiel a su estilo conciliador y diplomático, no obstante, dejó la puerta abierta a este nuevo trabajo. "Contado conmigo para ir un día o los que sean para ir ahí a veros y comentar esto o lo que sea". "Habemus nueva colaboradora, Isa P.", concluía Kiko Hernández, mientras Isa sonreía pensando que se acababa de meter en un auténtico embrollo.

Asraf Beno ya ve los inconvenientes del nuevo trabajo

Asraf Beno se ha quedado de piedra al ver como, sin comerlo ni beberlo, su novia conseguía otro trabajo en televisión, mientras que él sigue en el paro. No obstante, sabe como se las gastan en Sálvame y ya se ha dado cuenta de que la propuesta de Kiko Hernández tiene trampa.

Por el momento, dos son los frentes que se le abren ahora a Asraf y a su pareja.

Por un lado, con Unicorn Content, la productora para la que trabaja Isa. Que participe habitualmente en Sálvame podría poner en peligro su trabajo actual. Tanta sobreexposición mediática de un personaje hace que pierda interés informativo.

Vamos, que podría ganar un trabajo y perder otro.

En segundo lugar, Kiko ya apuntaba que ir a Sálvame implica conflicto. Hay que crear nuevos enfrentamientos para generar tramas y el camino está claro. En Sálvame trabaja Anabel Pantoja, que es uno de los personajes estrella. Ahora está en Supervivientes y cuando salga, Kiko apuntó lo que pasará. "A lo tonto, ahora cuando salga Anabel Pantoja se va a dar cuenta de que ahora su silla la ocupa su prima. Igual la deja sin trabajo".

Este es el quid de la cuestión, enfrentar a las primas para generar nuevos conflictos.