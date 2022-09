Asraf Beno descubre por fin lo que ha pasado con el dinero que Isa Pantoja le escondía

Isa Pantoja ha vuelto a la carga en Telecinco y lo ha hecho para zanjar de una vez las polémicas familiares.

Así, entre otras cosas, la joven desvelaba detalles acerca de la relación con su madre, de la que cada vez está más distanciada.

"Este verano la he visto una vez. La relación con mi madre y con el resto de mi familia nunca ha sido normal. He ido a verla por su cumpleaños", explicaba.

| Telecinco

"Es una relación buena, hablamos bastante, es un momento de tranquilidad... Mientras no mencionemos temas de personas con las que tenemos diferentes opiniones pues está todo bien", asegura lanzando un dardo a su hermano Kiko Rivera.

"Yo de Cantora salgo con una energía muy negativa y salgo mal. No por mi madre, por todo lo que representa", confiesa acerca del ambiente tóxico que se vive en la finca.

"Ella está más recuperada y con el tema de la gira tiene bastante ilusión con eso. Ella no me escribe para decirme que vaya a verla. Ella ya tiene teléfono, así que me puedo comunicar con ella directamente", alega.

| Europa Press

"Desde que pasó lo de mi hermano no me gusta estar allí. Las amigas de siempre de mi madre ya no están. Ya no es lo que era antes".

"Cuando yo voy están todos, yo saludo a mi madre, normalmente voy con Alberto y luego ya me quedó sola con ella en el salón. Yo puedo hablar con ella a solas pero es el ambiente, el entorno…", señala.

"La relación con mi tío sigue siendo nula, pero él lo ha aceptado y yo también. Él respeta que cuando yo llego él se retira", añade sobre la presencia de Agustín.

Pese a vivir cerca, Isa evita acercarse a la finca "porque estar allí no me gusta mucho. Ella está en un momento mal y tampoco le tengo en cuenta que no venga a mi casa".

Por otro lado, la joven dejaba caer que le ha llegado prestar ayuda económica a su madre, al igual que a su hermano Kiko.

Isa Pantoja habla sobre el dinero que ha prestado a su madre

En el caso del Dj, asegura que todavía no se lo ha devuelto, pero en el de su madre se niega a decir cuánto dinero y si ya lo ha recuperado.

Recordemos que Pantoja ha tenido muchos problemas económicos y todavía debe hacer frente a numerosas deudas.

Por suerte, en los próximos meses la tonadillera se embarcará en una gira millonaria por Latinoamérica que la tiene muy ilusionada.

| GTRES

Además, Isa tampoco perdía la oportunidad de echarle en cara a su cuñada Irene Rosales sus desplantes.

"Ni públicamente ni en privado ha tenido un gesto de acercamiento conmigo. He echado en falta un poco de empatía. A mi cuñada Irene la respeto, pero no quiero que se interponga entre mi hermano y yo", le reprochaba a la mujer de Kiko Rivera.

Aunque entiende que ella se posicione del lado de su marido. "Es normal. Lo que pasa es que ha habido cosas que a mí me han molestado y que involucran a los más pequeños de la familia", sentencia.

| Mediaset

Lo que está claro es que Pantoja tiene muchos planes de futuro, entre los que se encuentra pasar por el altar con el amor de su vida, Asraf Beno.

La pareja ya ha retomado los preparativos de la boda, en la que seguramente mirará con lupa a quién invitará y a quién no.

Pero, si alguien tiene claro la colaboradora de Telecinco, es que no quiere repetir los errores de su prima Anabel.

"Yo no me casaría estando al 60%, pero sí que creo que mi prima no ha engañado nunca a Omar", opina al respecto.