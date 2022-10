Asraf Beno confirma que Isa Pantoja ha cogido a su hijo y se ha ido de casa

Asraf Beno ha pasado unos últimos días muy preocupado y angustiado por su novia, Isa Pantoja. Y es que esta lo ha pasado muy mal al conocer que su hermano, Kiko Rivera, había sufrido un ictus. Hasta tal punto llegó el sufrimiento de la joven que acudió al hospital para verlo, aunque hace tiempo que no se hablan.

A pesar del gesto, fue imposible que estuviera cara a cara con el DJ, porque este quiere estar tranquilo y no ver a nadie que pueda alterarle. Y, por si fuera poco, ella ha tenido que soportar todo tipo de críticas. De ahí que ha tomado una determinación en firme: irse de viaje con su chico y su hijo, Alberto.

Asraf Beno e Isa Pantoja, objetivo de las críticas

El marroquí y su novia hace tiempo que no se hablan con Kiko. No lo hacen desde que este concedió una entrevista desvelando aspectos muy privados de su hermana y afirmando que no la quería en su vida. Sin olvidar que se mofaba de que ella le había prestado dinero, pero que no se lo iba a devolver.

Estas situaciones ofendieron muchísimo a Isa. Tanto es así que hace poco dejó claro en El programa de AR, donde trabaja, que había roto relaciones definitivamente con el cantante.

Sin embargo, la pareja de Asraf no pudo evitar sentirse preocupada y triste al saber que su hermano había sufrido este pasado viernes un ictus. Por este motivo, sin pensarlo, los novios acudieron de inmediato al hospital para saber cómo se encontraba. Pero no pudieron verlo, se lo prohibieron las normas del centro y también la decisión que el ingresado y su mujer habían tomado.

Como es lógico, la hija de la tonadillera se sintió defraudada por lo ocurrido, aunque entendió que Rivera no pudiera alterarse en ese momento. Eso sí, ha expuesto que le enfada que se la ataque por acudir al hospital, cuando también lo han hecho amigos de aquel.

Este último comentario ha provocado que haya recibido críticas. Estas han incidido en que si no ha podido estar con el DJ es porque él lo ha decidido porque no tienen relación de ningún tipo.

Asraf Beno e Isa Pantoja se marchan de viaje

El yerno de Isabel Pantoja es consciente de que su chica todo lo ha hecho porque, a pesar de lo sucedido, quiere a su hermano. Y también entiende que a ella le hayan molestado los ataques que ha recibido simplemente por preocuparse por él. Por esta razón, la ha apoyado en la decisión que ha tomado ahora.

Nos estamos refiriendo a que ha decidido alejarse de la polémica y de todo marchándose de viaje. Así, junto a su hijo y a Asraf han sido captados por las cámaras en el aeropuerto de Madrid. En concreto, han optado por salir de España.

Parece ser que el destino de esta escapada no ha sido otro que Tailandia. En este rincón tan remoto se olvidarán de los problemas, de las controversias y conseguirán no estar constantemente en el foco mediático. Están cansados de que siempre, hagan lo que hagan, les lluevan los ataques.

De igual modo, quizás en el país asiático encuentren paz, pero también tiempo para poder planificar por completo su boda, que parece ser tendrá lugar el próximo año.