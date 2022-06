Asraf Beno confirma que el engaño y la otra mujer han acabado con todo

Asraf Beno empezó a trabajar en los medios gracias a su talento encima de las pasarelas, pero su vida cambió de repente. Concursó en Gran Hermano VIP y conoció a Isa Pantoja, con quien empezó una relación que no dejó indiferente a nadie. Supuestamente su familia no tiene buen concepto de la colaboradora, prueba de ello son las declaraciones que ha dado su hermano Anuar.

Asraf Beno trabaja como tertuliano en Viva la Vida y ahora participa en otros espacios porque está defendiendo a Anuar en Supervivientes. Tenía esperanzas y pensaba que su hermano podría llegar lejos, pero un engaño y una mujer han acabado con todo. Estamos hablando de Anabel Pantoja, la clara favorita del concurso, y de una mentira relacionada con el fuego.

Asraf sabe que el joven concursante ha mentido a la audiencia: hizo creer que había hecho fuego gracias a su destreza, pero tuvo una ayuda. La organización del programa le ha castigado y los espectadores exigen que abandone el formato cuanto antes. El modelo ha dado su opinión y ha intentado rebajar la tensión antes de que sea demasiado tarde.

Ion Aramendi, presentador de Conexión Honduras, ha querido saber su opinión sobre el engaño del fuego y él ha respondido con sinceridad. “No lo sé porque no estaba, si no lo ha confesado hasta el día de hoy es que de verdad que no hizo trampas”. Asraf Beno sabe que está todo perdido, pero su deber es dar la cara por Anuar hasta que exista una prueba definitiva.

Beno lleva mucho tiempo colaborando en el mundo del espectáculo y sabe perfectamente qué mujer puede ganar Supervivientes 2022. Anabel Pantoja está dando mucho contenido y ha demostrado ser una concursante luchadora, algo que suele gustar bastante. La prima de Kiko Rivera tiene posibilidades de vencer a sus compañeros y de llevarse los 200.000 euros del premio final.

Asraf Beno asume la verdad: “Cae mal”

Asraf Beno está intentando por todos los medios que Anuar siga en Supervivientes, pero es consciente de que le queda poco tiempo. La periodista Lydia Lozano, experta en este tipo de juegos, le ha advertido de que el joven lo tiene “muy complicado”. Beno prefiere apartarse de la polémica, así que ha reconocido que la situación es bastante delicada.

“Es verdad que cae mal, yo soy sincero, pero creo que está haciendo un grandísimo concurso y también quiero que lo valoremos”. Asraf Beno es consciente de que la mentira del fuego ha sido definitiva y ha asumido que el juego está perdido. Anuar no ganará Supervivientes y lo peor de todo es que su trayectoria mediática no será larga porque no ha empatizado con el público.

Asraf Beno ha prendido de sus errores y lleva mucho tiempo sin protagonizar ninguna polémica, pero sus decisiones también fueron duras. Concursó en un programa de Telecinco junto a su novia Isa y su comportamiento fue cuestionado por todos. Hubo quien le acusó de ser “machista” y de tener demasiado temperamento, aunque pocos se acuerdan de este pasado.

Asraf Beno ha salvado su relación sentimental

Asraf Beno ha protagonizado varios revuelos que han estado a punto de costarle un disgusto, pero su situación ha cambiado radicalmente. Hace unos meses todos pensaban que Isa Pantoja le iba a dar de lado, aunque el tiempo ha demostrado que la relación va en serio. Han solucionado todas sus diferencias e incluso tienen planes para aumentar la familia.

Beno habló mal de los Pantoja y este atrevimiento le cerró las puertas del clan. Todos pensaban que su noviazgo estaba herido de muerte, pero ha sabido salvar la situación. Por ese motivo no opina sobre Anabel, quien le robará a Anuar lo que más quiere: la victoria en Supervivientes.