Asraf Beno admite que el secreto a voces sobre el hijo de Isa Pantoja es cierto

Asraf Beno parece estar viviendo su vida de ensueño. El modelo lleva saliendo con Isa Pantoja desde hace más de tres años. Y todo indica que hay planes de boda a la vista.

Además, según se muestran ante las cámaras, la pareja siempre ha sabido cómo mantener la pasión en su relación. Incluso, la misma Chabelita lo afirmaba públicamente: "Llevo 3 años con mi novio y no se nos ha agotado la pasión. Lo hacemos todos los días".

Asraf Beno y su pareja se conocieron en el reality GH VIP 18. Desde entonces, aunque con idas y venidas, la pareja ha estado junta.

Eso sí, los rumores son algo a lo que esta pareja está acostumbrada. No es para menos, si su noviazgo empezó en frente de las cámaras. Y con la audiencia siendo testigos de cómo iba surgiendo esa llama del amor.

Pero con lo que no contaba Asraf era que la hija de la cantante ya contaba con una familia fuera del plató del reality. Isa Pantoja ya tenía un hijo desde mucho antes de conocer al modelo.

Asraf Beno, por su parte, lo aceptó muy bien. Resulta que el padre del retoño de su novia es Alberto Isla. Y es que Isa también mantuvo pública su relación, revelando así todos los secretos.

Aunque ahora su ex se ha alejado de las cámaras, los micrófonos y platós de televisión, y poco se sabe ahora de él. Solo que Albertito, el hijo de Isa Pantoja e Isla, pasa mucho tiempo con Asraf y ella. Ahora esta familia se han convertido en una de las más famosas de nuestro país.

Asraf Beno lucha por su familia

Las campanas de boda entre esta pareja empezaron a sonar hace más de un año. Fue en Córdoba donde Asraf pidió matrimonio a Isa y le juraba amor eterno.

Exactamente en Medina Azahara, un complejo arqueológico situado a ocho kilómetros de la ciudad. No puede ser más romántica y especial la escena.

Aunque los planes de boda parecen estar bastante paralizados, los tortolitos no pierden la ilusión. Sin embargo, hay algo de lo que Asraf e Isa parecen haber hablado con anterioridad: tener más hijos.

Asraf parece querer y desea ser padre de un retoño con su novia. Aunque estos planes parecen lejanos, Isa ya se ha pronunciado al respecto.

"Me encantaría tener hijos. Es verdad que Albertito no es mi hijo, pero como si lo fuera... ¡una niña no estaría mal!", decía como una declaración de intenciones.

Y es que tener hijos es un cambio de vida muy grande. Bien lo saben ellos. A las anteriores líneas, Isa tenía algo más que decir.

"Albertito ya tiene 8 años, no me hubiera gustado que tuviesen esa diferencia de edad y que fuese antes, pero ya está", añadía con una sonrisa.

"Pero de verdad, es algo que quiero y que Asraf también, lo tenemos hablado. Pero, por lo menos, cuando termine la carrera, en dos años", señalaba en nombre de Asraf y ella. Así que parece que, además de pasar por el altar, en los próximos años tendremos que estar atentos de si la barriguita de la hija de la Pantoja crece o no.

Albertito es el segundo nieto de Isabel Pantoja, quien suma otros tres. Parece que Asraf Beno podría convertirse en el próximo padre del primogénito de la hija de la cantante. Solo falta esperar y dejar que la naturaleza siga su curso.

