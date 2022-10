El detalle en el look de Ana Rosa Quintana con el que nadie se fijó: 'Es lo que hay'

¡Por fin hemos podido ver a Ana Rosa Quintana en su querido programa! Después de estar estas últimas semanas en boca de todos, ha regresado. La periodista ha vuelto a su plató favorito, El programa de Ana Rosa.

Ana Rosa Quintana ha llegado con más fuerza que nunca y ha escogido uno de sus estilismos más perfectos para deslumbrar ante todos. Después de muchos días investigando y reflexionando sobre cuál será el look que escogerá, por fin lo hemos podido descubrir.

El outfit que Ana Rosa Quintana ha optado para su vuelta a las cámaras

La presentadora se ha decantado por dos prendas de lo más sencillas que la han favorecido un montón. Se trata de una camisa blanca y un pantalón vaquero.

Parece simple a la vista, pero tiene todo un significado. Resulta que este estilo es exactamente igual al que lució en su primer programa en los inicios del año 2005.

Cabe mencionar que Ana Rosa Quintana se ha dejado influenciar por los consejos de su estilista y gran amiga, Mamen Marqueno. Y no se ha equivocado en absoluto, ya que ha resultado ser todo un éxito.

Unos pantalones Page, una camisa de Aspesi y unas originales sandalias de la firma Valentino han sido los artículos escogidos para el regreso de Ana Rosa Quintana.

La protagonista ha optado por una camisa blanca confeccionada en popelina de algodón elástico que cuenta con un cuello de lo más clásico. Además de lucir manga larga con puño de botón. Esta prenda es muy adecuada para los looks de oficina u otro evento.

Los detalles que la periodista ha añadido a sus prendas

Ana Rosa Quintana ha añadido a su increíble look unas gafas rojas de la Óptica Toscana. La comunicadora es toda una amante de las gafas y parece que cuánto más llaman la atención mucho mejor. Ha escogido unas en tono rojo que aportaban color a su estilismo.

Seguro que os habéis fijado mucho, pero la periodista ha completado el look con un colgante de la Virgen de la Milagrosa. Se trata de un detalle de lo más religioso y sentimental para ella.

Además ha incluido algunos cambios muy top como es el caso de su cinturón. Este es de color negro, de piel y luce el estilo vintage.

El cinturón de la presentadora es de la firma Pinko, pero tenemos que decir que actualmente no se encuentra disponible.

El calzado también ha destacado por tener varias tachuelas incrustadas. Los zapatos de punta abierta son de la marca Valentino, en color negro y están hechos de piel de becerro.

Tiene unos pernos maxi en color dorado que hacen tener un acabado de lo más ideal. Se pueden ajustar gracias a las hebillas que tienen en el tobillo y su precio es de 920 €.

El mismo look de dos años atrás

Ana Rosa Quintana se vistió muy similar hace dos años. En el año 2020 pudimos ver a la periodista con la misma ropa que llevó consigo hace más de tres lustros. Y es que parece que le gusta celebrar momentos importantes con ropa de otras ocasiones especiales.

Para celebrar los 15 años de El programa de Ana Rosa, la protagonista lució un estilismo bastante significativo. Resulta que su look era prácticamente igual que el que llevó el 10 de enero del año 2005.

"Hoy me he puesto la misma ropa que hace 15 años, entonces vamos aguantando. Los que quieran que me vaya van listos. Con vaqueros" afirmaba Ana Rosa Quintana.

A lo que añadió en sus declaraciones "Esto es lo que hay, y el año que viene mejor".