Arturo Valls sorprende a su mujer Patricia confesando que no lo tiene claro

Arturo Valls no deja de sorprender a su esposa Patricia. Le acaban de proponer un trabajo algo difícil de rechazar, pero él no lo tiene del todo claro.

Durante todos estos años, el valenciano ha sido una de los rostros más importantes dentro de Atresmedia. Desde el primer momento, este conocido actor ha sabido cómo ganarse el cariño y admiración de la audiencia de Antena 3.

| España Diario

Gracias a su simpatía y a su naturalidad frente a las cámaras, el humorista se ha convertido en una parte fundamental de la cadena.

Tanto es así que, en más de una ocasión, los directivos de esta empresa han confiado en él para conducir varios de sus formatos. Ahora, Arturo Valls tiene un importante dilema entre manos.

Arturo Valls deja sin palabras a su mujer

Este martes, 28 de junio, Arturo acudió como invitado a La noche D, el espacio televisivo presentado por Eva Soriano. Durante su intervención en este formato de La 1, el actor habló, entre otras cosas, de su exitosa carrera profesional.

"¿No sabes la historia que tengo en Uruguay?", preguntó el humorista, dejando a su compañera con la boca abierta. "Yo en Uruguay lo peto, resulta que allí soy una estrella".

"De hecho, hace poco, estuve haciendo Mask Singer Uruguay de máscara, no de presentador porque, durante seis años, se ha emitido allí Ahora Caigo y Me resbala en prime time y en dos cadenas diferentes".

| Antena 3

"Entonces, ahora, la gente está loca con Ahora Caigo", compartió Arturo Valls con los espectadores de La noche D.

A tal punto llega su fama en este país latinoamericano que, nada más poner un pie en el aeropuerto, muchas de las personas le reconocieron inmediatamente. "Recibí mucho cariño. De hecho, cuando me quité la máscara, la gente se puso como loca, el presentador emocionado… Una locura".

Fue en este momento cuando el humorista desveló algunos de los proyectos que se trae entre manos. Todo apunta a que el regreso del conocido concurso de las trampillas puede estar más cerca que nunca. "Es algo que me estoy pensando".

"Justamente, esta mañana me ha llamado mi representante y me ha dicho que han comprado ya los derechos para hacer la versión uruguaya de Ahora Caigo. Me han propuesto irme allí una semana para hacer algún programa o algún especial… Entonces, a lo mejor, podría volver".

Eva Soriano no quiso dejar pasar la oportunidad para gastarle una broma a su compañero de profesión. "Te vas a hacer las Américas, ¿qué eres el Julio Iglesias del entretenimiento?", bromeó, provocando las risas de su invitado.

Arturo Valls se despidió por todo lo alto

No hay duda que, para el valenciano, Ahora Caigo ha supuesto un antes y un después en su carrera profesional. Y es que el valenciano ha estado diez años al frente de este exitoso programa de Antena 3.

Durante todo este tiempo, el humorista nos ha regalado un sinfín de momentos para el recuerdo. Pero, por desgracia, este formato vespertino de Atresmedia fue cancelado tras comenzar a registrar malos datos de audiencia.

Coincidiendo con el décimo aniversario de este histórico concurso, Arturo y el resto de trabajadores de Ahora Caigo se despidieron de toda audiencia que les había acompañado cada tarde.

| Atresmedia

"Y, hasta aquí, nuestro especial décimo aniversario. Muchas gracias por estos diez años de Ahora Caigo, en mi nombre y en el de todo el equipo, ha sido maravilloso compartir diez años de momentos de risas con todos vosotros. Un placer, sois los mejores. ¡Hasta siempre!", se despidió el valenciano, visiblemente emocionado.

Como era de esperar, Arturo Valls también acudió a las redes sociales para decir adiós al programa que tantas alegrías le ha dado. "Como os podéis imaginar lo he pasado realmente mal, un aburrimiento, un suplicio", escribió en su cuenta de Twitter.

"Menos mal que he tenido al mejor equipo que se puede tener, talento y cariño a partes iguales. Gracias por la comprensión. ¡Os voy a echar mucho de menos!".

