Arantxa de Benito, la única que sabe qué guarda Agustín Etienne debajo de su ropa

Arantxa de Benito está hoy de máxima actualidad y no es por una nueva polémica de su hija. Lo es porque uno de sus ex ha iniciado una relación con otra famosa, Agustín Etienne. Al parecer, está saliendo con Olga Moreno, que a su vez es su representada.

La presentadora ha visto que, por tanto, se está hablando mucho de él y, en concreto, de un asunto muy íntimo. Exactamente de sus genitales que, según los rumores, no dejan indiferente a nadie por su tamaño.

Arantxa de Benito sabe el 'secreto'

La que fuera mujer de Guti pasó seis años al lado de Agustín, exactamente de 2013 a 2019. Su relación aparentemente parecía consolidada y siempre se mostraban muy cómplices, por lo que la separación pilló a todo el mundo por sorpresa. Como también ha pillado por sorpresa el que él esté saliendo con la ex de Antonio David.

El programa Ya es verano ha sido el que ha sacado a la luz el supuesto romance y del mismo se ha hablado en Sálvame. Un programa donde el presentador, Jorge Javier Vázquez, ha dejado claro que siempre ha circulado un rumor sobre el argentino que Arantxa podría esclarecer. Lo ha hecho diciéndole a Belén Esteban, a la que aquel representó: “Te voy a hacer la pregunta que nadie se atreve a preguntarte”

“¿La tiene tan grande como dicen? Es que tiene fama de Pantera Rosa”. Una pregunta que la colaboradora ha respondido: “Nunca se la he visto, pero sí sabía que tenía esa fama. Vamos, lo sé yo y medio Madrid”.

| GTRES

A lo que Kiko Matamoros ha añadido: “Tiene un currículum importante en ese sentido”.

Arantxa de Benito lo ve cuestionado profesionalmente

La presentadora también ha visto que su exnovio ha quedado en entredicho como representante. Ha sucedido cuando Belén ha explicado que hace tiempo que rompió su relación profesional con él. Ella ha manifestado: “Hace tiempo que no sé nada de él y ni quiero saber”.

“No voy a hablar de él porque es una persona que ha estado casi 20 años a mi lado y le he querido muchísimo. No le he dejado de querer, pero no es el que conocí hace muchos años. Yo no sigo trabajando con Agustín porque para mí, para ser amigo y representante, no me gestionaba bien”.

Arantxa ha visto que la de San Blas a esto ha añadido: “A mí en la vida me ha quitado nada, pero había cosas que no me gustaban. Es muy buena persona, pero creo que la fama le deslumbró”.

| GTRES

Acto seguido, se ha querido saber si ella es conocedora de que está saliendo con Moreno. Y Esteban tan clara como siempre ha manifestado: “Yo no lo sé, pero dos personas cercanas a ella lo han contado. A mí me ha llegado esa información hace dos meses y no ahora”.

“Yo no sé si están, no lo puedo decir a ciencia cierta”.

En este punto, Benito ha visto que ha tomado la palabra Carmen Borrego para dar su punto de vista sobre el noviazgo. Ha afirmado: “Ellos no van a confirmar la relación porque a ella lo que le vende es la pena de ser una mujer abandonada. Entonces, ahora no va a decir que se ha echado un novio porque eso no le interesa”.

Habrá que esperar para ver si aparecen más datos sobre el romance y para que Arantxa de Benito dé su punto de vista al respecto. Pero seguro que ella está contenta por la felicidad de su ex, al que recientemente dedicaba palabras de cariño. Dijo: “Cuando tú has compartido tu vida y tu familia seis años, para mí él va a ser una persona importante toda mi vida”.

