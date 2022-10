Arantxa de Benito confiesa lo que nadie imaginaba del nuevo padrastro de Rocío Flores

Arantxa de Benito es una de aquellas famosas que nunca está en primera línea, pero siempre en segunda. Ahora es una mujer nueva, disfrutando de su madurez y encantada con la vida.

Pocos saben que empezó como modelo y estaba labrándose una carrera como presentadora cuando empezó su relación con el futbolista Guti. Entonces se convirtió ya en personaje habitual del corazón y realizó varias colaboraciones en los medios, pero de forma más esporádica. Tiene dos hijos y después del jugador del Real Madrid, llegó a la vida de Arantxa, Agustín Etienne.

Aquello supuso una revolución considerable en el mundo del corazón. Por aquel entonces, Etienne trabajaba con Toño Sanchís y ya era uno de los valores emergentes en el mundo de la representación de famosos. Arantxa y él estuvieron varios años juntos, por lo que ella le conoce muy bien.

Cuando rompieron, el momento fue agridulce. Agustín afirmaba sobre la ruptura que "claro que me ha sorprendido. Pero por encima de la decepción están mis valores y seré un caballero aunque no me den motivos para ello".

Tras Etienne, Arantxa ha tenido otras parejas, la última conocida, Jairo, que estuvo a su lado incondicionalmente cuando se produjo la polémica por las fiestas de su hija en plena pandemia.

Arantxa de Benito disfruta ahora de un momento dulce de su vida. Con amigas tan populares como Anne Igartiburu o Susanna Griso, se deja ver en los eventos más exclusivos de Madrid. Los photocalls son su territorio y no declina responder a las cuestiones de los periodistas.

Arantxa ha hablado claramente sobre la relación que hoy se confirma vía exclusiva en las revistas: su ex, Agustín Etienne y Olga Moreno ya son oficialmente pareja.

Arantxa de Benito habla de Etienne

Arantxa de Benito ya estaba al tanto de la relación de Agustín Etienne con Olga Moreno. Era un rumor cada vez más insistente desde hacía meses y ya se dio buena cuenta de ello en Sálvame y en otros programas.

A Arantxa le parece "fantástico que disfruten del amor y que duren mucho tiempo". Parece que el resentimiento que hubo en su momento ha desaparecido por completo y Arantxa afirma que "una persona que ha formado parte de tu vida y le has tenido mucho cariño, ¿qué le puedes desear? Lo mejor".

Además, Arantxa ha confirmado que ya conoce a Olga Moreno, "la conocí hace poco y me pareció una chica súper simpática".

Olga asegura que ha encontrado a un hombre que la hace feliz al tiempo que afirma sentirse como una adolescente. Arantxa también sabe que Agustín es muy atento, caballeroso y encantador.

Además ahora está en una etapa buena de su vida, pues profesionalmente le ha ido muy bien durante estos últimos años. Sigue siendo 'oficialmente' el representante de la familia Flores-Moreno y, en principio, la amistad y relación laboral con Rocío Flores sigue vigente. No sabemos qué pasará a partir de ahora, pues mezclar trabajo y amor no siempre sale bien, y más cuando hay una familia entera de por medio.

Arantxa, triste por una pérdida que no logra superar

Arantxa de Benito confesó que este verano no ha sido nada alegre para ella. "Honestamente ha sido uno de los veranos más tristes de mi vida porque la pérdida de mi mascota ha sido súper traumática. Es algo que llevo bastante mal".

"Quitando esta pena que tengo en el corazón, ha sido un verano familiar y tranquilo", ha contado resignada. Y es que Dylan, su perro, ha estado cinco años con Arancha y le ha dado muchas alegrías y buenas sensaciones.