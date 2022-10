Antonio Rossi confirma lo que todos intuyen sobre la doble vida de Irene Rosales

Antonio Rossi es uno de los periodistas del corazón que participa en el llamado Club Social de El programa de AR. Allí da su opinión y ofrece información exclusiva como la que ahora ha revelado sobre Irene Rosales. De esta se ha rumoreado que tiene una cara ante las cámaras y otra fuera, y ahora él ha reiterado dicha idea.

Lo ha hecho al relatar que la joven rechazó hasta en cuatro ocasiones coger el teléfono a su suegra, Isabel Pantoja, estos pasados días. La tonadillera la llamó para interesarse por Kiko Rivera, el marido de Irene Rosales e hijo de ella, tras saber que había sufrido un ictus. Sin embargo, no tuvo respuesta hasta muy avanzada la mañana, cuando su hija, Isa Pantoja, ya estaba en el hospital.

Antonio Rossi desvela la información inesperada

El colaborador de El programa de AR ha abordado durante toda la semana el problema de salud que ha tenido el hijo pequeño de Paquirri. Así, él y sus compañeros han ido contando desde las secuelas del cantante hasta su alta hospitalaria o sus primeras palabras. Aunque se han centrado fundamentalmente en los conflictos surgidos.

Nos referimos a que ni a Isa ni a Isabel, que no tienen relación con el DJ, se les permitió visitarlo en el hospital. Se informó de que le alteraban y que era mejor que no hubiera encuentro. Y la encargada de comunicárselo fue Irene, a la que se ha puesto en evidencia.

Antonio no solo ha dejado de manifiesto esta prohibición, sino también que Rosales no actuó bien con su suegra. Según ha relatado, el día que se descubrió el ictus que había sufrido Rivera, la tonadillera llamó a su nuera para saber de su hijo. Ha expuesto que “cuatro veces llamó a Irene”.

“Es decir, que la realidad es que cuando la mujer de Kiko llama a la tonadillera, en torno a las 12:00, es la devolución de las llamadas. Isabel estaba ya tranquilizada porque ya le habían dicho que el ictus no era grave. Y también porque había hablado con su sobrina Anabel que sí había hablado con Rosales”.

De igual modo, ha contado que: “Isa se va de El Puerto de Santa María a Sevilla sin que su cuñada le coja el teléfono. Consigue que se lo coja cuando ya está entrando en el hospital y le dice Irene que ella ya no está ni allí”.

Antonio Rossi deja en evidencia a la joven

El periodista con esta información ha dejado de manifiesto que el DJ ha sido el que ha decidido no ver ni a su madre ni a su hermana. Pero ha señalado que esto no quita que Irene no ha actuado del todo bien con aquellas dos. Ha manifestado que “hay cosas que a mí, simplemente por caridad, se podían haber hecho un poco mejor”.

“Cada uno toma sus decisiones, pero yo entiendo y empatizo con Isabel en ese sentido. Aunque es cierto que la relación cuando está rota, está rota”.

Rossi ha cuestionado claramente a la joven por no atender las llamadas de su suegra y de su cuñada en un momento tan complicado. Ha dudado de la imagen 'perfecta' de la joven. Y esto ha llevado a que se ponga nuevamente sobre la mesa que ella ha podido influir en su marido para que rechace verlas a ambas.

No obstante, ella ha negado tener algo que ver y Rivera lo ha dejado claro en un comunicado que ha dado en redes. Ha dicho: “Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones. No inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar”.

Y sobre esta postura, Marisa Martín-Blázquez ha dado un dato más: el DJ no quiere reencontrarse con Isa por un motivo. Y es que “con ella tiene la relación rota y cree que es un paripé y que quería ir a interesarse por nada”.