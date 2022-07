Antonio Resines descubre que su otro hijo se está haciendo rico sin avisar a nadie

Antonio Resines es uno de los grandes actores de nuestro país que cuenta con una larga trayectoría profesional en el mundo de la interpretación. Lo cierto es que todavía hoy en día se le sigue recordando por su papel en Los Serrano como padre de familia.

La mítica serie que se emitió en Telecinco por primera vez en 2003 fue todo un éxito. Y es que contaba con, nada más y nada menos, que un total de 8 millones de audiencias, compitiendo, asimismo con un Aquí no hay quien vivaque también triunfaba.

| Mediaset

Sin duda alguna, la comedia dramática supuso un antes y un después en la historia de la televisión. Por lo que no es de extrañar que actualmente se sigan recordando a los actores que protagonizaron este éxito, entre ellos, Antonio Resines.

No obstante, ahora está en el punto de mira otro personaje público por una nueva profesión que tiene. Y es que, pese a que ya no está centrado en su faceta como actor, lo cierto es que no se ha olvidado del todo del mundo de las cámaras.

Antonio Resines, testigo del triunfo de su "hijo" en redes

Antonio Resines es un actor muy querido para la gran mayoría. Por este motivo, todo el mundo se quedó en shock cuando a finales del año pasado salió a la luz la noticia de que se encontraba grave debido a la COVID-19.

Fueron un total de 48 días que estuvo ingresado en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. La situación que experimentó fue tan extrema que hasta empezó a padecer alucinaciones que le provocaron que estuviera viviendo una auténtica pesadilla.

Sin embargo, tras estos meses teniendo que lidiar con las consecuencias del virus, ahora está mejor que nunca y poco a poco vuelve a su rutina de antes. Antonio Resines está al pendiente de lo que pasa alrededor de su persona, razón por la que no se le ha escapado un detalle sobre un excompañero suyo.

Jorge Jurado, más conocido por interpretar a Curro en Los Serrano, ha cambiado de profesión y ahora se dedica a un mundo que le promete llevarlo al éxito. No cabe duda de que en los tiempos que corren, los videojuegos están cada vez más de moda.

Por esta razón, el "hijo pequeño" de Antonio Resines ha decidido cambiar de aires y emprender su camino como streamer. El joven, que actualmente es estudiante de ingeniería informática, se ha olvidado de su faceta como actor y está centrándose ahora en su labor en la exitosa plataforma de Twitch.

| Mediaset

En dicho espacio, con el paso de los días, Jorge Jurado va triunfando cada vez más. Y es que en tan solo dos meses ha recopilado 10 mil seguidores que disfrutan de su contenido. Además, en su perfil de Instagram dispone de, nada más y nada menos, que de aproximadamente 36 mil fans.

Sin duda alguna, el "hijo" de Antonio Resines cuenta con un gran apoyo y no es de extrañar que se convierta finalmente en uno de los grandes streamers de nuestro país. Todo apunta a que está completamente enfocado en esta nueva etapa profesional que le está haciendo ganar bastante dinero.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

El trayecto profesional del "hijo" de Antonio Resines

Evidentemente, Antonio Resines está dichoso de que al joven le esté yendo de maravilla en lo profesional. De hecho, desde bien pequeño, Jorge Jurado contó con una trayectoria envidiable por participar en más de una serie mítica de la televisión española.

Aunque Los Serrano lo llevó a la fama, el que interpreta a Curro hizo sus primeros pasos en la pequeña pantalla en Hospital Central. Pero no fue hasta que trabajó con Resines cuando obtuvo su primer papel protagónico.

Tras finalizar la famosa comedia de Telecinco con la que creció durante los cinco años que estuvo allí, también se pudo ver al joven en Los protegidos y en Centro Médico. La última vez que se le vio en televisión fue en este último formato, en el año 2016.

A partir de entonces, el "hijo pequeño" de Antonio Resines se ha dedicado a formarse académicamente y, en estos últimos meses, se ha centrado en su faceta como creador de contenido.

Sin duda alguna, Jorge Jurado tiene el éxito asegurado y no necesita contar con nada más en su vida. No obstante, el tiempo dirá si cabe la posibilidad de que vuelva a la pequeña pantalla y retoma su labor como actor.