Antonio Resines admite que hace tiempo que no sabe nada de ella y crecen los rumores

Antonio Resines acaba de confirmar que hace bastante tiempo que no sabe nada acerca de una de sus grandes amigas. Y es que, a pesar de ser de las personas con las que habló primero tras su salida del hospital, a día de hoy, no sabe nada de ella.

El pasado mes de diciembre, Antonio Resines tuvo que acudir a urgencias tras dar positivo en coronavirus. Pero, después de varios días ingresado en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, las cosas comenzaron a empeorar.

Y es que, este ganador del Premio Goya tuvo que ser llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos de este centro tras sufrir una neumonía bilateral provocada por una insuficiencia respiratoria derivada del Covid-19.

Ahora, y a pesar de haber estado casi 50 días dentro de la UCI luchando por su vida, Antonio Resines ha hecho una sorprendente confesión acerca de una de las mujeres más famosas de nuestro país.

En una de sus primeras entrevistas tras recibir el alta hospitalaria, el de Torrelavega aseguró que una de las personas que primero se puso en contacto con él fue la infanta Cristina, pero que, a día de hoy, su relación se ha enfriado un poco.

Antonio Resines cuenta qué es lo que le une a la Infanta Cristina

Antonio Resines ha dejado sin palabras a sus seguidores al hacer pública su amistad con la Infanta Cristina. Y es que, nadie se podría imaginar que entre este conocido actor y la hermana de Rey de España habría algún tipo de vínculo.

Según ha contado el propio artista, su mujer Ana Pérez-Lorente es muy amiga de las dos hijas de Sofía de Borbón desde que coincidieron de pequeñas en el colegio Santa María del Camino.

Meses después de esta confesión, Antonio Resines se dejó ver junto a Cristina de Borbón tras su sonada separación de Iñaki Urdangarín. "Está bien", aseguró días después, sin querer entrar en detalles.

A día de hoy, el actor ha decidido seguir adoptando la misma postura en relación con la exduquesa de Palma. En el estreno de su última película, El test, ha vuelto a jugar al despiste con los medios de comunicación de nuestro país.

"¿Quién es Cristina?", ha preguntado en voz alta, evitando contestas a cómo se encuentra la hija del Juan Carlos. "No lo sé, no la he visto".

Antonio Resines tuvo una cita con un miembro de la familia real

En una de sus últimas entrevistas, Antonio Resines compartió con todos los oyentes del programa de Cadena Ser, Hoy por Hoy, uno de los encuentros que tuvo después de pasar 48 días en la UCI.

El pasado mes de abril, el actor acudió al estudio de este conocido espacio radiofónico para hablar de Sentimos las molestias, la nueva comedia de Movistar Plus.

Pero, como era de esperar, el de Torrelavega aprovechó la ocasión para agradecer todas las muestras de cariño y apoyo que había recibido durante su estancia en el hospital. "La gente se ha preocupado mucho por mí".

A raíz de esta conversación, Antonio Resines aseguró que, durante todo este tiempo, ha recibido una gran cantidad de llamadas y mensajes de varias personalidades de nuestro país. Pero, lo que más sorprendió fue saber que los Reyes Felipe y Letizia también se interesaron por su salud.

Aunque, los monarcas no fueron los primeros de la Casa Real española en mostrar su preocupación por el actor. Días antes, las Infantas Cristina y Elena también le mandaron un mensaje de apoyo.

Hasta la propia Reina emérita se interesó por la salud del intérprete. Y, aunque llegaron a fijar un día para verse, a día de hoy, todavía no se ha producido dicho encuentro. "Quedamos para tomar un café. Lo que pasa es que todavía no hemos consumado la cita".