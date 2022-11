Antonio Montero recibe una foto de Marisa Martín-Blázquez que le deja mudo

Antonio Montero acaba de ver la imagen que menos esperaba de Marisa Martín-Blázquez. Este conocido paparazzi se ha quedado sin palabras después de saber qué es lo que hace su mujer cuando él no está presente.

A día de hoy, estos dos profesionales se han convertido en la pareja más sólida dentro del mundo de la comunicación, pero no siempre fue así. Y es que, a pesar de llevar más de 30 años juntos, hubo un momento en el que su relación estuvo en peligro.

Antonio Montero y Marisa Martín-Blázquez se conocieron en la universidad y desde aquel momento fueron inseparables. Tanto es así que, durante años, trabajaron codo con codo en su propia agencia de información.

Pero las cosas se torcieron cuando una mujer entró en su relación. En el año 2015, la colaboradora de televisión anunció que, tras 25 años y dos hijos en común, había tomado la decisión de divorciarse de su pareja.

Y el motivo no fue otro que la supuesta infidelidad de Antonio Montero con otra mujer. "Por primera vez en mi vida había ido a comer con alguien que no era mi mujer. Era una amiga que conocí en un viaje de trabajo", aseguró el fotógrafo.

"Fue un flechazo, que joroba mucho más en estas situaciones. Marisa siempre me ha notado todo, por eso siempre he sido sincero con ella".

Aunque, gracias a esta sinceridad, ambos consiguieron salvar su matrimonio. "Ella sabe que soy muy transparente, se me ven mucho las cosas. Lo hablamos y cuando me preguntó '¿qué te pasa?', se lo dije".

"Cuando llegaron las fotos, ella no me dijo nada. Hubo una llamada telefónica y me preguntó. Se lo conté y hablamos. Ella es una crack".

Ahora, Antonio Montero acaba de ver una inesperada imagen de su mujer. Y es que, según parece, la comunicadora tiene un hobby fuera de su puesto de trabajo.

Antonio Montero se queda sin palabras

Antonio Montero no da crédito a lo que acaba de ver en las redes sociales de su mujer. Y es que, el fotógrafo no esperaba que Marisa Martín-Blázquez tuviera que acudir a estos métodos para verse perfecta.

No es ningún secreto para nadie lo mucho que le gusta a la periodista compartir su día a día con sus más de 104.000 seguidores de su cuenta de Instagram.

En ella, no solo comparte algunas de sus instantáneas dentro del plató de Fiesta, sino que, además, muestra algunos de los aspectos más íntimos de su vida.

Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de publicar en los stories de esta red social una imagen muy reveladora.

En ella, se puede ver a la mujer de Antonio Montero en ropa interior y tumbada en lo que parece una camilla de una clínica de medicina estética. Gracias al texto que acompaña a la imagen, podemos saber que se trata del centro de estética de su amigo y compañero, José Manuel Gómez Villar.

Este hombre es conocido dentro de varios formatos de Mediaset, como Fiesta o Viva la vida, por comentar y esclarecer todas las dudas acerca de los diferentes retoques estéticos a los que se han sometido los famosos de nuestro país.

"Visita a mi compañero en Fiesta, José Manuel Gómez Villar, y su cínica de estética Livet Medical, para probar sus maravillosas 'máquinas'", ha comenzado escribiendo la pareja sentimental de Antonio Montero, ayudando a su amigo a promocionar su negocio.

Y es que, a pesar de que Marisa hace mucho deporte y cuida mucho su aspecto, ha asegurado que nunca viene mal "una ayuda externa para tus músculos y tu piel".