Antonio Montero explica por qué perdió su fortuna después de divorciarse de Marisa

Antonio Montero puede presumir de ser uno de los padres de la prensa del corazón porque tiene a sus espaldas una carrera brillante. Ha formado parte de los acontecimientos más importantes del mundillo y pasará a la historia siendo un referente. En el periodismo se maneja mejor que nadie, pero en los negocios no ha tenido tanta suerte y se llevó un buen susto.

Antonio Montero, después de separarse de Marisa Martín-Blázquez, invirtió sus ahorros en una empresa que terminó quebrando. Según contó en Sálvame, confió en uno de sus mejores amigos, quien le prometió que la rentabilidad era muy alta. En total se perdieron ocho millones de euros, aunque afortunadamente no todo el dinero era del paparazzi.

Antonio aseguró que no estaba molesto con el inversor, pensaba que el error solamente era suyo, no responsabilizó a nadie. Este gesto fue muy aplaudido por los espectadores, quienes escucharon atentamente el relato del periodista. No suele hablar de su vida privada, así que siempre que se atreve a hacerlo se convierte en noticia.

Antonio es una pieza fundamental en Sálvame porque maneja información de las personalidades más influyentes del país. Pero él también forma parte de la crónica social, así que puede usar su vida para convertirla en contenido si lo necesita. Es el primero en reconocer que se separó de su mujer en 2015, pero años después se reconciliaron.

Montero nunca ha dejado de vivir con Marisa porque siempre ha tenido una relación fantástica con ella, aunque quizá haya algo más. Cabe la posibilidad de que el dinero haya jugado un factor importante en la separación del matrimonio. El colaborador se quedó sin ahorros y posiblemente no tenía capacidad para asumir los gastos de otra hipoteca.

Antonio Montero señaló al responsable

Antonio ha admitido que el motivo de su crisis matrimonial tuvo un único responsable: él mismo, que cometió un error muy serio. Empezó una relación especial con otra mujer, le fotografiaron y alguien le envió el material a Marisa. La periodista decidió dar un paso adelante, se separaron y comenzaron una etapa que sigue dando mucho de qué hablar.

Montero aprovechó el tiempo, pero nadie ha conseguido conquistar su corazón como lo hizo la madre de sus hijos. El paso de los años demostró que estaban hechos el uno para el otro, por eso se reconciliaron y empezaron de cero. La pareja pasará a la historia de la prensa del corazón, son dos personas fundamentales dentro del negocio.

El tertuliano ha ganado mucho dinero haciendo fotografías a famosos, pero lo perdió todo por confiar en el hombre equivocado. “Él me pide perdón, me dice que esto no le ha pasado en la vida. No me lo podía creer ni me puedo creer que lo haya hecho aposta, no puedo creer que me haya engañado”.

Antonio Montero logró convencer a su mujer

Antonio hizo lo imposible para ganarse el apoyo de Marisa Martín-Blázquez y finalmente se dieron una segunda oportunidad. Tardaron un tiempo en hablar del tema en público, pues no querían convertirse en noticia, pero es inevitable. Son dos estrellas que están unidas por algo que nunca se romperá: un talento indiscutible para seducir a los famosos.

Montero ha recuperado parte de la fortuna que perdió colaborando en programas y consiguiendo noticias impactantes. Nunca le ha faltado el trabajo porque cualquier empresa estaría encantada de trabajar con él, maneja muchos datos. Su mujer tiene más seguidores, pero él también es un rostro bastante querido y respetado por el público.