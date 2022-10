Antonio Montero escucha a su mujer decir que ya no hay amor y asume que necesita irse

Antonio Montero ha creado escuela dentro de la crónica social porque siempre se ha rodeado de las mejores fuentes informativas. Tanto él como Marisa Martín-Blázquez, su mujer y mano derecha, se han convertido en un elemento fundamental dentro de Telecinco. Conocen mejor que nadie como funciona la prensa del corazón, de ahí que tengan tanta importancia dentro de la cadena.

Antonio Montero tiene motivos suficientes para estar orgulloso de su mujer, pues es la única que sabe la verdad de Tamara Falcó. Ha descubierto quién traicionó a Íñigo Onieva filtrando los vídeos de la infidelidad, un material que ha traspasado fronteras. La periodista ha recopilado información y asegura que la marquesa ya no siente amor por su exnovio.

Antonio entiende que Tamara necesite irse, respeta su voluntad y sabe que ha tomado una decisión muy acertada. La hija de Isabel Preysler pasará en México una temporada, aprovechando que tenía que hacer una ponencia en el citado país. Utilizará este viaje para reflexionar y para darse cuenta de la suerte que ha tenido al librarse de Íñigo.

Antonio, haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza, prefiere ser prudente y escuchar todas las versiones. Pero su esposa ha ido más rápido y ha descubierto que el exyerno de Isabel Preysler no debería confiar en su entorno. Supuestamente el público conoce la infidelidad porque uno de sus amigos ha comercializado con el vídeo.

“A mí me llegó una información que dice que los que filtraron los vídeos, a cambio de dinero, son los amigos del propio Íñigo. Les salió mal porque no consiguieron venderlo porque lo empezaron a compartir”, ha explicado Marisa. La colaboradora entiende mejor que nadie que Tamara se haya marchado una temporada, es lo mejor para ella.

Antonio Montero está al tanto de los nuevos planes

Antonio y Marisa Martín-Blázquez fundaron una agencia muy importante dentro del mundo del corazón, juntos han creado escuela. El matrimonio está detrás de exclusivas bastante jugosas que han dado la vuelta al país, son la envidia de sus compañeros. Estuvieron un tiempo separados, pero no tardaron en darse cuenta de que están hechos el uno para el otro.

Montero comparte con su esposa algo muy importante: la pasión por el periodismo y las ganas por descubrir la verdad. Trabajan codo con codo para llegar hasta el final, por eso no hay ningún famoso que tenga secretos para ellos. La hija de Carlos Falcó está atravesando un momento complicado y los colaboradores saben todos los motivos.

El tertuliano de Sálvame ha asumido que la situación de Tamara es muy dura, entiende que necesite marcharse un tiempo. Pero no será mucho, pues en España le esperan miles de proyectos que consolidarán su formidable carrera. Montero estará en primera fila para no perderse nada, no dejará que nadie le pise la noticia y será el primero en contarlo.

Antonio Montero ha hecho historia en Telecinco

Antonio ha creado espectáculos que pasarán a la historia de Sálvame y su esposa está a punto de poder decir lo mismo. Trabaja en el nuevo programa de Emma García, un espacio llamado Fiesta que promete ser la esperanza de Telecinco. La cadena ya no hace las mismas audiencias que antes y proyectos como estos son importantes.

Montero tiene claro que Marisa brillará al hablar de Tamara Falcó en Fiesta, es posible que le hayan contratado por eso. Tiene datos muy suculentos en su poder, por eso sabe que la marquesa ha dejado de amar a Íñigo Onieva. El público tiene en cuenta esta noticia, pues el matrimonio nunca se ha equivocado al adelantar ningún dato.