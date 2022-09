Antonio Montero admite que su mujer lo ha contado todo y que el juicio será pronto

Antonio Montero sabe que las informaciones que maneja su mujer sobre los personajes famosos son muy jugosas. Y siempre hay que tenerlas en cuenta porque en pocas ocasiones se equivoca con estas cuestiones la veterana colaboradora.

Esta semana, El programa de Ana Rosa ha vuelto a poner el foco en José Ortega Cano y el resto de la familia mediática de Rociíto. Lo cierto es que desean presentar algún tipo de demanda contra la hija de Rocío Jurado.

Rocío está desvelando episodios sobre varios miembros de su familia que han hecho estallar a varios de ellos, como puede ser Ortega Cano. Por cierto, con el torero podría tener un cara a cara en pleno directo dentro de muy poco tiempo.

Antonio Montero asume que su mujer lo ha desvelado todo y no hay vuelta atrás

Lo cierto es que, esta mañana, ha sido la esposa de Antonio Montero, Marisa Martín Blázquez, la que ha ido un paso más allá. Ha explicado en detalle cuáles son los próximos pasos a nivel judicial de la familia mediática de Rocío Carrasco y ha aclarado algunos datos que no se han expuesto de forma verídica.

Primeramente, Marisa ha contado que Ortega Cano ya "ha puesto en manos de sus abogados una demanda a Kiko Jiménez". Lo ha llevado a cabo por toda la serie de cosas que ha dicho sobre él y Gloria Camila. "En este momento, Gloria no puede hacerlo en su nombre porque está concursando en el reality", ha comenzado.

Si bien este no es el mayor problema que el diestro tiene actualmente en su vida, no se ha confirmado a ciencia cierta si ya ha emprendido acciones contra Rocío Carrasco.

Lo que se sabe sobre las próximas demandas a Rociíto

Eso sí, sobre lo que hará en los juzgados más familiares del clan Mohedano, la mujer de Antonio Montero afirma lo siguiente.

"De otro lado, hay parte de la familia, no de Ortega, que se ha reunido. Acordaos que hace poco se congregaron en torno a la festividad de la Virgen de Regla y parece que hablaron. Hay miembros que, incluso, tienen ya documentación y que están esperando a que termine el documental para presentarse en un juzgado", ha advertido la periodista.

Asimismo, la colaboradora ha aclarado un detalle sobre el que ha rumoreado, asegurando que "el otro día habló Amador Mohedano sobre que iba a ser Marcos García Montes el encargado. Él pensó siempre en este abogado porque es el que les ha llevado siempre los asuntos, pero no", ha confesado. Dichas palabras han sido apoyadas también por Pepe del Real.

El famoso abogado que rechaza llevar a los Mohedano

"Yo he hablado con García Montes para saber si se va a encargar de llevar esa demanda, me dice que para nada, que no es él. Es cierto que él llevó un caso sobre Rocío Jurado que terminó ganándole a la otra parte", ha comenzado Del Real.

Además, ha dejado claro que "eso no le inhabilita poder llevar a los hermanos de Rocío, pero él me dice que no lo va a hacer. Y que los secretos que pueda saber al respecto de la familia no los revelaría nunca por el código deontológico de su profesión. Con lo cual, desmiente que se vaya a hacer cargo del caso", ha sostenido.

"Cosa que desmiente lo que dice Amador, hay un desmentido clarísimo", ha puntualizado Sandra Aladro. "Además, Marcos dice que él en ningún caso haría público que coja algo que todavía se está emitiendo. Me dice: tendría que ver todo el documental para saber y estudiar", ha expuesto el citado tertuliano a la información desvelada por Marisa Martín Blázquez.