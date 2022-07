Muere con tan solo 34 años el actor de 'Aída' Antonio Ibáñez

El mundo de la interpretación se viste de luto tras las últimas noticias. Y es que un actor español muy conocido, Antonio Ibáñez, ha fallecido con tan solo 34 años de edad. La triste muerte ha dejado conmocionado a intérpretes, amigos y familiares.

El joven, que padecía de cáncer hace poco más de un año, ha acabado perdiendo la vida. No pudo vencer en su batalla contra la enfermedad, y ahora todo el país está en shock.

En su cuenta de Instagram, varios de sus familiares han dejado un texto de despedida para sus fans. A los seguidores, estas emotivas palabras les marcarán de por vida. Y es que han perdido a uno de sus ídolos.

Una vida dedicada a la interpretación

Antonio Ibáñez ha fallecido este martes 12 de julio con tan solo 34 años. El joven actor no ha podido acabar con el cáncer que lo atormentaba, y finalmente se ha quedado sin fuerzas para luchar.

El artista visual, nacido en Granada en el año 1987, es conocido por participar en conocidas producciones televisivas como Aída. Además, estuvo presente en la serie de Canal Sur Arrayán.

A este extenso currículum televisivo se le suman sus actuaciones en Cita a ciegas, El Ministerio del Tiempo o La que se avecina.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Un año luchando con todas sus fuerzas

Antonio Ibáñez ya había informado a todos sus seguidores a través de las redes sociales de la enfermedad que padecía. En julio del año pasado, le habían detectado un linfoma y tuvo que ser tratado con quimioterapia.

A raíz de su muerte, sus allegados han querido entrar en su cuenta de Instagram para comunicar sobre la triste noticia a todos sus fans. Un emotivo texto acompañado de unas cuantas fotos de él. Hoy, el mundo de la interpretación llora la pérdida de uno de sus máximos exponentes.

"He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla", aseguran. " Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa".

El mismo camino ha decidido tomar la cuenta de Unión de Actores y Actrices en Twitter. Han querido dedicar unas palabras de despedida para el actor.