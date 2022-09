Antonio García, el padre de Ana Obregón que empezó fregando y ha muerto siendo rico

Antonio García ha sido una de las personalidades más importantes del país, a pesar de que nunca ha sido amigo de la popularidad. Ha desarrollado su carrera profesional en la sombra, pero nadie puede negar que sus méritos siempre han estado en boca de todos. Empezó siendo un simple empleado y acabó siendo dueño de La Moraleja, la urbanización más rica de Madrid.

Antonio García empezó a sonar en la prensa del corazón porque su hija Ana decidió ser famosa y salirse de las normas establecidas. Le aconsejó que se formara en la universidad y que después apostara por su sueño y eso es justamente lo que hizo. Ana Obregón se convirtió en una dama de la interpretación y le demostró a su padre que era capaz de hacer cualquier cosa.

Antonio ha fallecido a los 96 años en la más estricta intimidad, poco se ha sabido de su enfermedad porque su familia es bastante prudente. Ha luchado en silencio, acompañado de sus hijos, quienes no se han separado de él desde que ingresó en el hospital. La ex de Alessandro Lequio ha anunciado la noticia en sus redes sociales y ha desvelado cómo se encuentra.

Antonio puede estar orgulloso de su hija, pues ha superado baches muy duros y todavía tiene fuerzas para seguir adelante. Ana Obregón reconoce que no sabe cómo va a hacerlo, pero se ha comprometido a volver a sonreír para honrar la memoria del empresario. El texto que ha escrito en su Instagram deja poco espacio a la especulación: está abatida y sin ánimos.

“He coleccionado millones de momentos únicos contigo que guardo tatuados en mi corazón y que ahora utilizaré para poder seguir respirando”. La actriz está desolada, pero sabe que el patriarca de su familia ha tenido una vida plena que ha estado plagada de éxitos. De hecho recibió una Medalla al Mérito del Trabajo por su brillante carrera, es un referente para sus compañeros.

Antonio García siempre confió en Ana Obregón

Antonio ha crecido en una sociedad diferente a la que conocemos en la actualidad, pero siempre ha estado cerca de su hija. Le ha apoyado en todo lo necesario, incluso cuando le dijo que la profesión que le hacía feliz poco tenía que ver con lo convencional. Concedió una entrevista en el diario ABC y explicó cómo educo a la madre de Aless Lequio.

“Al principio lo llevaba mal, pero como empresario y como trabajador soy muy realista y vi que no había nada que hacer. Era mucho más fácil el ayudar a mis hijas en el camino que habían emprendido que el enfrentarse con ellas. No me disgusta que me conozcan como el papá de Ana Obregón, al contrario, en cierta forma me alegro del éxito de mis hijos”.

García empezó siendo empleado en una tienda humilde: limpiaba, fregaba y hacía todo lo que le ordenara su responsable. Pero llegó un momento en el que se cansó y se dio cuenta de que aspiraba a más, por eso cambió de rumbo de repente. “Fui el número uno de delineantes, después ingresé en aparejadores y me hice aparejador y arquitecto técnico”, recordó en ABC.

Antonio García era dueño de los edificios más importantes

Antonio ha dejado una suculenta herencia que ahora está en manos de sus hijos, no hay nada que se pueda comparar con su fortuna. Va mucho más allá del dinero, ha creado escuela y su familia va a disfrutar de un mérito que puede compararse con pocas cosas. García se casó con la hija de Juan Obregón Toledo, madre de Ana, y no tardó en hacerse millonario.

La madre de Ana Obregón pertenecía a una familia noble que recibió con los brazos abiertos a Antonio. Encajó desde el primer momento, demostró que estaba a la altura y apostaron por él para emprender grandes proyectos. Es el arquitecto más importante de Madrid, fundó La Moraleja, una urbanización conocida a nivel mundial.