Antonio David recibe una foto de su exmujer que confirma lo que siempre sospechó

No cabe duda de que Antonio David está pasando uno de los peores momentos de su vida. Y es que, tras el estreno de la docuserie de su exmujer, Rocío, contar la verdad para seguir viva, todo fue de mal en peor.

En cuestión de poco tiempo, su vida dio un giro de 180º. Entre numerosas razones, fue despedido repentinamente de Sálvame, vetado de la cadena y recibió acoso tanto mediático como por parte de los fans de Rociíto.

Por este motivo, decidió poner distancia entre él y el mundo de los medios. A pesar de que ha pasado por unos cuantos baches, lo cierto es que consiguió sumar una alegría en su vida en medio de toda la polémica con su ex.

El exguardia civil empezó una relación sentimental con la reportera de El programa de Ana Rosa, Marta Riesco. Su nueva pareja ha conseguido que este olvide algunos momentos traumáticos.

Sin embargo, toda esta felicidad que tanto le ha costado alcanzar Antonio David, en cuestión de una noche, se ha derrumbado. El padre de Rocío Flores ha tenido que presenciar una actuación de Rociíto que le ha traído muy malos recuerdos.

| GTRES

Antonio David, aterrorizado por el detalle de su ex

Antonio David ha vuelto a rememorar un momento que fue duro para él. El ex de Olga Moreno fue testigo, nuevamente, de la participación de la hija de 'La más grande' en el Sálvame Mediafest.

En esta ocasión, el evento no seguía la misma línea que las anteriores ediciones. La tercera entrega del aclamado festival fue una gala Drag con motivo de las celebraciones del Orgullo Gay de estos últimos días.

Asimismo, Rociíto lució un muy elaborado traje y dejó paso a Rocío Tarrastro, nombre que habían escogido para la ocasión. La madre de Rocío Flores deslumbró a todos los presentes actuando bajo la canción Sobreviviré de la gran Mónica Naranjo mezclada con I will survive de Gloria Gaynor.

No obstante, lo que sorprendió a Antonio David fue un detalle en concreto. La misma hija de 'La más grande' iba disfrazada de ave fénix, dado que se podían apreciar unas grandes alas doradas y plateadas con purpurina.

El exguardia civil sabe que dicho animal mitológico es muy importante en la vida de su exmujer. Y es que, según Rociíto, tras años de maltrato psicológico por parte de su ex, decidió hacerse un tatuaje de un ave fénix en la espalda.

En uno de los episodios de su documental explicó el motivo. "Para renacer hay que morir, como el ave fénix. Quemar las alas empapadas en la inmundicia y dejar que nuevas alas crezcan, unas alas de oro, de luz y rocío", decía.

Por este motivo, no fue de extrañar que Rocío escogiera interpretar dicho animal tan simbólico en su vida. En cambio, para Antonio David se ha convertido en una pesadilla porque le ha hecho recordar el mal trago que vivió nada más empezar a emitirse la docuserie.

Tras acabar su actuación, fue recibida con numerosos aplausos por su magnífica interpretación. Incluso, la misma Rociíto estaba de lo más feliz por el gran cariño y apoyo de los espectadores.

"Hoy he disfrutado como una niña pequeña en un parque de atracciones. Me lo he pasado bomba porque no hay nada que me guste más que maquillarme y disfrazarme y quería daros las gracias".

| Telecinco

Rocío Carrasco, a punto de proclamarse ganadora de la tercera edición

Después de confesar lo satisfecha que se había sentido, no tardaron en llegar los comentarios de los jurados, que también la alabaron por su actuación.

"De tal palo, tal astilla", comentaba Samantha Hudson. A lo que la ex de Antonio David no pudo evitar agradecerle. "No sabes la ilusión que me hace que me digas eso", decía al borde de las lágrimas.

También, el maestro Joao quiso dedicarle unas emotivas palabras. "Sabes que yo te tengo devoción y, ahora, con esto que acabas de hacer encima del escenario pues me has ganado más todavía", confesaba uno de los grandes defensores de Rociíto.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

No obstante, pese a que todo el mundo creyó que iba a ganar en esta ocasión, nuevamente, se quedó en las puertas de la victoria. Antonio David vio que su ex consiguió el tercer puesto y el segundo le perteneció a Carmen Alcayde.

El claro ganador de la noche fue Manuel Zamorano, uno de los grandes estilistas de Sálvame. El peluquero se convirtió en Samanta Zamorana y bailó al ritmo de Maquillaje de Mecano.

Pese a no conseguir el ansiado primer premio, lo cierto es que la hija de 'La más grande' disfrutó como nunca de la noche.