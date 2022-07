Antonio David prueba que Rociíto incumplió la promesa que hizo durante la enfermedad

Antonio David Flores, una vez más, ha sido testigo de las declaraciones que ha dado su exmujer. Y es que desde que se estrenó el año pasado, Rocío, contar la verdad para seguir viva, el exguardia civil no ha parado de estar en el ojo del huracán.

Tras el polémico testimonio de Rocío Carrasco, Antonio David fue despedido y vetado de forma inmediata de Telecinco, la cadena donde trabajaba. Asimismo, tuvo que hacer frente a los constantes ataques y mensajes de odio por parte del público que apoyaba a Rociíto.

No obstante, pese a que esto empezó hace algo más de 1 año, lo cierto es que Antonio David Flores sigue viviendo un auténtico calvario. Y no es para menos porque su exmujer sigue relatando episodios polémicos vividos con él y con el resto de su familia más mediática. Por esta razón, continua en el centro de la polémica.

Con el estreno de En el nombre de Rocío, la mujer de Fidel Albiac, de nuevo, ha puesto contra las cuerdas a sus mayores detractores: su familia mediática y su exmarido. En esta ocasión, el sexto episodio de la docuserie ha revelado algunos secretos a la luz sobre la relación entre dos personajes clave.

Asimismo, Antonio David ha visto que su exmujer incumplió una importante promesa a 'La Jurado' cuando estaba convaleciente.

| GTRES

El último deseo de Rocío Jurado

El tema del episodio del viernes pasado, 22 de julio, era la muerte de 'La más grande' debido a un cáncer de páncreas. Sin duda, un acontecimiento que acabó por romper del todo la relación de la ex de Antonio David con el clan Mohedano-Ortega.

Para empezar, la hija de Pedro Carrasco aclaró que fue el mismo Fidel Albiac quien le aconsejó a Rocío Jurado que tratase su enfermedad en Houston. Incluso toda la familia se mostró de acuerdo salvo un miembro en concreto: Ortega Cano.

Según la exmujer de Antonio David, el diestro se negó a trasladarla allí. No cabe duda de que su negatividad al respecto se puede probar con las imágenes que salieron en su momento, donde muestran los gestos de incomodidad por parte del extorero.

| Mediaset

Por otro lado, Rociíto ha querido sincerarse destapando la conversación que tuvieron ella, Fidel y su madre antes de morir la artista. "Mi madre estaba muy débil pero muy feliz. Nos llamó a los dos, se quedó mirándome a mí y cogiendo la mano a Fidel", empezaba diciendo.

"Me dijo: 'Rocío, tú no te pensarás que yo me voy a morir sin dejarte casada con este, ¿verdad?". "En ese momento se me saltaron las lágrimas porque ahí ya sabía o intuía lo que iba a pasar. Nos dijo: 'mañana os casáis aquí, llamo al padre Ángel y estamos José, Fidel, tú y yo y nadie más, y ya me voy tranquila", relató sumamente emocionada.

Pese a las buenas intenciones de 'La más grande', Antonio David sabe perfectamente que jamás se produjo ese casamiento. Aunque la madre de Rocío Flores no consiguió cumplir el último deseo de su progenitora, lo cierto es que finalmente sí contrajo matrimonio con el sevillano, pero en el año 2016.

Sin duda alguna, la conversación que mantuvieron los tres ha demostrado la buena relación que había entre Fidel Albiac y la exsuegra de Antonio David. Por otra parte, el exguardia civil tendrá que hacer frente, nuevamente, a la polémica porque se ha puesto en duda las declaraciones que él ofreció en su momento.

Y es que el ex de Olga Moreno en innumerables ocasiones ha afirmado que Rocío Jurado no sentía estima hacia Fidel Albiac. No obstante, todo indica que no era así.

Fidel Albiac le tendió la mano a Rocío Jurado cuando más la necesitaba

Por otro lado, la ex mujer de Antonio David Flores ha creído necesario recordar que la mayoría de sus familiares han asegurado alguna vez que la cantante no veía con buenos ojos a la pareja de su hija. Sin embargo, la madre de Rocío Flores se ha encargado de desmentir esta teoría.

Proyectando un famoso reportaje que hizo Rosario Mohedano a su tía, Rocío Jurado, fue la manera en que la exmujer de Antonio David mostró, aún más, la verdadera relación entre ellos dos.

"Fidel ha estado arañando con tal de que yo tuviera los médicos adecuados. Y mirando y trabajando mucho en ese sentido, porque él quería que yo tuviera lo mejor". "La familia estaba un poco ofuscada".

"Y él estaba desde una perspectiva en la que ha luchado mucho para que yo tuviera todo el tratamiento adecuado, preguntando y mirándolo todo", confesó.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón