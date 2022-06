Antonio David Flores manda el mensaje a Rocío Carrasco que lo cambia todo

Antonio David Flores acaba de hacer pública una sorprendente información en relación con Rociíto. Y es que, al contrario de lo que todo el mundo pensaba, el exguardia civil ha tomado una importante decisión con la madre de sus hijos.

Durante todos estos años, el actual novio de Marta Riesco se ha estado paseando por los platós de televisión volcando sobre su exmujer fuertes acusaciones relacionadas con su faceta como madre.

| YouTube

Pero, a partir del resurgir mediático de Rocío Carrasco, los años de oro se acabaron para Antonio David Flores. Después de hacerse público el desgarrador testimonio de la hija de Rocío Jurado, Sálvame decidió despedir de manera fulminante y sin posibilidad de réplica a su colaborador.

Desde entonces, el padre de David y Rocío Flores ha prometido vengarse de todos aquellos que han manchado, de una forma u otra, su imagen públicamente. La primera víctima del extertuliano ha sido María Patiño.

La presentadora de Socialité aseguró que tenía pruebas de que fue el propio Antonio David Flores el que pegó los carteles con su cara y la palabra "maltratador" por las calles de Málaga. Pero, ahora, todo apunta a que no será la única.

En su canal de YouTube, este polémico personaje ha asegurado que está preparando su venganza contra otros dos conocidos rostros de Telecinco.

| Trendings

"Muchos me preguntáis que cuando llegará el turno de Carlota Corredera y Jorge Javier, tranquilos que todo llegará. Yo siempre digo que esto es como la gota malaya, es cuestión de paciencia".

Y ha sido, precisamente, durante este vídeo donde Antonio David Flores ha querido mandarle un mensaje muy directo a la madre de sus hijos mayores.

Antonio David Flores aclaras los rumores

Antonio David Flores está cansado de que todo el mundo hable de su vida sin saber. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de aclarar uno de los rumores que más quebraderos de cabeza le está dando.

En relación con las causas judiciales que tiene entre manos, el exguardia civil ha querido dejar muy claro que, hasta la fecha, jamás ha tomado medidas legales contra su exmujer, tal y como ella dijo en su docuserie.

"Quiero aclarar que nunca he denunciado penalmente ni civilmente a la madre de mis hijos. Eso no quiere decir que el día de mañana no lo vaya a hacer", ha asegurado, dejando entrever que esta situación puede que cambie en un futuro.

| GTRES

Por otra parte, Antonio David Flores ha querido puntualizar que sigue esperando a que "se le lleve a juicio" por todos los episodios que Rocío Carrasco narra en esta producción audiovisual.

"El que acusa es el que tiene que demostrar la culpabilidad. Yo sigo esperando esa acusación y que se demuestre que soy culpable de ese delito de violencia del que se me acusó públicamente. Sigo esperando la apertura de ese caso después de su sobreseimiento".

Antonio David Flores no tiene ninguna duda de la parcialidad de nuestro sistema judicial. Por eso asegura que, a pesar de todos los problemas que ha tenido con La fábrica de la tele, está muy tranquilo

"El único sentimiento que me ronda en la cabeza es el de la justicia y que al daño que se me ha hecho a mí y mi familia se le aplique justicia. No en un plató de televisión, en el juzgado".