Antonio David Flores habla con su hija Lola y confiesa qué decisión ha tomado el juez

No cabe duda de que Antonio David ha vivido uno de los peores años de su vida. Y es que, tras el estreno de la docuserie de su exmujer, Rocío, contar la verdad para seguir viva, todo fue de mal en peor.

En cuestión de poco tiempo, su vida dio un giro de 180º. Entre numerosas razones, fue despedido repentinamente de Sálvame, vetado de la cadena y recibió acoso tanto mediático como por parte de los fans de Rociíto.

Por este motivo, decidió poner distancia entre él y el mundo de los medios. A pesar de que ha pasado por unos cuantos baches, lo cierto es que consiguió sumar una alegría en su vida en medio de toda la polémica con su ex.

El exguardia civil empezó una relación sentimental con la reportera de El programa de Ana Rosa, Marta Riesco. Su nueva pareja ha conseguido que este olvide algunos momentos traumáticos. Además, ahora con más motivo aún, la suerte parece haberle sonreído.

Y es que su exmujer, Olga Moreno, ha recibido una buena noticia respecto a la demanda que le interpuso su enemiga, Rocío Carrasco.

La exmujer de Antonio David Flores no irá a la cárcel

Sin duda alguna, Antonio David Flores lleva un año bastante intenso por culpa del documental de su exmujer. Sobre todo ahora que la segunda parte, En el nombre de Rocío, se está emitiendo en Telecinco.

A pesar de todo el acoso mediático del que ya se ha tenido que acostumbrar, en estos momentos, el exguardia civil parece que tiene buenos motivos para sonreír. En las últimas horas se ha conocido que la madre de su hija Lola Flores ha ganado la querella que le interpuso la hija de 'La más grande'.

Asimismo ha informado ESdiario en exclusiva que la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado de forma provisional la demanda de Rociíto contra la exmujer de Antonio David Flores. Y es que, tal y como aseguran, no habría delito de revelación de secretos como imputaba la madre de David Flores Carrasco en 2019.

Por otro lado, esta denuncia no solo habría afectado a la que fue pareja de Antonio David Flores, sino también a Belén Esteban, que por aquel entonces era amiga de la familia. Toda esta conflictiva historia empezaba cuando Belén Esteban aseguró en Sálvameque la hija de 'La más grande' tenía una deuda millonaria con la Agencia Tributaria de Madrid.

A partir de entonces, la exmujer de Antonio David Flores interpuso una demanda contra Olga Moreno y la colaboradora, y les pedía una indemnización de 80 mil euros. Para la primera pedía cinco años de presión, mientras que para la segunda un total de tres.

Asimismo, la mujer de Fidel Albiac solicitaba que la madre de Andreíta debía pagar una multa de, nada más y nada menos, 36 mil euros. De manera que, nuevamente, la Justicia le ha dado la espalda a Rociíto, ya que finalmente no se va a poder cumplir ninguna de sus solicitudes.

Los planes de Antonio David Flores con el testamento de Rocío Jurado

A pesar de que esta noticia ha sido una grata sorpresa para Antonio David Flores, lo cierto es que, ahora, vuelve a estar en el ojo de la polémica por un nuevo episodio del documental de su exmujer. En el décimo episodio, salió a la luz el primer testamento de Rocío Jurado, en el que despojaba de todos sus bienes a su hija.

En cambio, la máxima beneficiaria iba a ser Gloria Mohedano, su tía, quien se iba a encargar de administrar todas las posesiones de la cantante. "Él tiene información de que esto va a ser así y así se aseguraba que como sus hijos iban a heredar poder hacer y deshacer", revelaba la exmujer de Antonio David Flores.

"Gloria le dice al Ser ‘tranquilo’ que si esta (Rocío Jurado) se muere tus hijos están cubiertos porque lo voy a administrar yo. Ese es el momento en el que él me pone la modificación de medidas", explicaba. Pero, como bien se conoce, finalmente, la artista decidió hacer un nuevo testamento en el que dictaminaba que su hija fuera su heredera universal.

"Mi madre no le deja nada a mis hijos porque no quiere que el padre lo toque. Mi madre me levanta el castigo el 17 de septiembre de 2004", zanjaba.

