Antonio David Flores, en shock al ver qué ha hecho su ex durante el fin de semana

Antonio David Flores vuelve a estar de actualidad. En este caso, no ha sido por algo que intente ocultar o por qué la prensa se haya inmiscuido en su vida privada.

Se trata de una decisión premeditada y muy pensada con la que quiere revitalizar su canal de YouTube y, por extensión, su presencia mediática. Antonio David ha anunciado que va a comentar desde su canal los capítulos del documental de Rociíto que se emitan en Telecinco.

La cadena ha estrenado en abierto En el nombre de Rocío y Antonio David ha cambiado de actitud respecto a la ofensiva televisiva de su exmujer. Ya ha podido ver los capítulos en MiTele y una vez comprobado que las críticas van hacia la familia de su exmujer, va a intentar sacar beneficio del tema.

El exguardia civil va a dar su versión de los hechos, mientras que su novia, no quiere saber nada del tema. Tampoco su hija Ro Flores, que asegura que no está viendo la serie ni piensa hacerlo "por salud mental". Ha explicado que ya lo pasó bastante mal con Contar la verdad para seguir viva y que no quiere repetir la experiencia.

Quien no se ha pronunciado sobre el tema todavía, pese a que sale en el documental, también de forma tangencial es Olga Moreno. La otra exmujer de Antonio David Flores está rehaciendo su vida a pasos agigantados.

Tanto es así que el mismísimo Antonio David se ha quedado sin palabras al ver a Olga Moreno y el plan que se ha montado en buena compañía.

Antonio David Flores descubre qué hace Olga Moreno

Antonio David Flores y Olga Moreno mantienen una buena relación. Por lo menos cordial y correcta, pues los dos hijos menores de él viven con ella. Olga se ha mantenido bastante al margen de la polémica.

Únicamente ha optado por exprimir económicamente el drama en un par de ocasiones, dando una exclusiva de la situación, tras semanas de especulaciones. A partir de aquí ha intentado hacer borrón y cuenta nueva y ahora está abierta a pasarlo bien y conocer gente.

Este fin de semana quizá lo ha conseguido. Se ha puesto sus mejores galas y se ha ido de 'bodorrio'. Además estaba acompañada de Rocío Flores, que también ha presumido del evento en sus redes sociales.

Ninguna de las dos ha dado más información de qué pareja era la afortunada de contar con su presencia. Eso sí, a juzgar por el espectacular vestido de Olga, tenía que ser alguien importante y cercano.

Olga ha optado por un vestido rosa con cuello de pico largo, apertura central y pedrería. Rocío, por un modelo similar, de color gris y apertura lateral, en piernas y cintura y escote que dejaba un brazo completamente al aire.

Antonio David, el único que entra al trapo en la guerra familiar

Ni Ro Flores ni Olga Moreno quieren saber nada de la guerra familiar. La joven ha respondido con evasivas a todo lo que se está diciendo sobre su familia materna. Ella respeta que su padre haya decidido responder a las informaciones, aunque ella no piensa hacerlo.

Tampoco ha aclarado si vuelve o no a la televisión. Ganas no tiene muchas, ganas de facturar más, sí. Veremos qué pesa más.

Por su parte, Olga Moreno no descarta nada, pero tampoco tiene prisa por volver a televisión. Sabe el precio que tendrá que pagar si lo hace, aunque tiene ofertas buenas sobre la mesa. De momento, ambas lo han pasado fenomenal en esta boda.

A ritmo de "que se besen", demuestran que entre ellas las cosas están bien y que siguen siendo muy amigas a pesar de todo.