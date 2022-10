Antonio David Flores sabe que no hay más dinero porque todo se ha gastado en el cáncer

Antonio David Flores se acaba de enterar de que el cáncer se ha llevado todo el dinero. Y es que, tal y como ha confesado una de las mujeres que han pertenecido a su vida, la economía familiar estuvo en peligro durante mucho tiempo.

Gracias a la nueva serie documental de Rociíto hemos podido conocer algunos de los secretos mejor guardados del clan Jurado-Mohedano. Después de muchos años en la sombra, la hija de 'la más grande' ha decidido no callarse más y ha destapado todos los trapos sucios de su familia más mediática.

En las últimas entregas, la exmujer de Antonio David Flores ha compartido con toda la audiencia de Telecinco cómo consiguieron sufragar todos los gastos médicos de la enfermedad de su madre.

Y es que, al ver que no disponían de "capital líquido" con el que hacer frente a las facturas Houston, a Rocío y a su madre se les ocurrió la idea de organizar la gala benéfica que fue emitida en TVE en noviembre de 2005.

La expareja de Antonio David Flores aseguró que, a pesar de que la Jurado poseía una gran cantidad de propiedades, no tenía el suficiente dinero para costear su tratamiento en Estado Unidos.

Ahora, Carrasco ha dado un importante dato acerca del tratamiento de su madre. Y es que, todo apunta a que el cáncer se llevó todo el dinero de la familia.

Antonio David Flores sabe que ya no queda nada

Antonio David Flores se acaba de enterar de la astronómica cantidad de dinero que su exsuegra se gastó en el tratamiento contra su cáncer al que se sometió en Houston.

Este lunes, 3 de octubre, la exesposa de Antonio David se ha sentado junto a Jorge Javier Vázquez para aclarar todas las inexactitudes que se han dicho sobre la estancia de su madre en Estado Unidos.

Después de que Rosa Benito asegurara en el programa Fiesta que su cuñada sí tenía contratado un seguro médico que le cubría todos los gastos y que "esa gala no se hace para pagar la enfermedad de Rocío Jurado", ha sido la propia ex de Antonio David Flores la que ha salido a aclarar toda esta información.

"Mi madre no tuvo seguro médico privado hasta un año o dos antes de que le diagnostican lo que se le diagnostica", comenzó relatando Rocío. "No se lo saca ella, se lo sacan. Me lo sacan a mí, a mis hijos, y se lo sacan a ella".

"Ese seguro le cubre toda la enfermedad que ella se trata aquí en España. El Hospital Montepríncipe, el monto de la operación… todo lo que ella se hace en España. Ella no tuvo seguro privado nunca en la vida, pero un día alguien le dice: 'Rocío, hazlo'. Y se hace".

A continuación, la exmujer de Antonio David Flores quiso dejar claro que todo el dinero que se recaudó con la gala fue destinado exclusivamente a pagar los gastos médicos generados en Houston.

"En noviembre de 2005 se graba la gala Rocío, siempre y en febrero de 2006, Rocío Jurado paga 246.589,50 dólares. Señores: ¿se hizo la gala para pagar Houston o no se hizo para pagar Houston? A ver si queda claro ya de una vez".

Finalmente, la televisiva aseguró que "Houston es como un expediente X". Y es que, durante todos estos años, se han ido dando varias versiones sobre lo que verdaderamente pasó en esta ciudad del estado de Texas.

"Primero se dijo que lo paga Ortega Cano. Luego, la información se amplía y se dice que Ortega tenía facturas de todo, que incluso había tenido que vender o hipotecar una parte de Yerbabuena para hacer frente a esos gastos. Luego, está Rosa diciendo que lo he pagado yo con el dinero de la herencia…".

