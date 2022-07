Antonio David Flores, el culpable de lo que pasó en el entierro de Pedro Carrasco

En el último año, Antonio David Flores se ha convertido en un personaje público muy mal valorado. Desde el estreno de la docuserie de su exmujer, Rocío, contar la verdad para seguir viva, su vida ha ido empeorando.

Desde que se emitieron los primeros episodios de dicho documental, el exguardia civil tuvo que hacer frente a su repentino despido de Sálvame. Además, fue vetado de la cadena, por lo que ya no podía seguir dedicándose al mundo de la televisión.

Pero no únicamente en el ambiente profesional le perjudicó que saliera a la luz la docuserie, sino también en lo personal. El padre de Rocío Flores tuvo que lidiar con la presión mediática y con el acoso por parte de los fans de su exmujer.

Por estos motivos, no le quedó más remedio que retirarse del foco de atención por un tiempo. Aunque, lejos de conseguir su propósito, siempre consigue hacer todo lo contrario.

Ya sea por distintas razones, el nombre de Antonio David sigue permaneciendo en boca de todo el mundo por nuevas polémicas que salen a la luz de la mano de Rociíto. Asimismo, la hija de 'La más grande' ha explicado otra de las artimañas de su exmarido.

Antonio David aprovechó el funeral de Pedro Carrasco para atacar a su exmujer

Hace tan solo unas horas, se ha estrenado el cuarto episodio de En el nombre de Rocío, la segunda temporada de la docuserie de Rociíto. Aunque prometía poner contra las cuerdas flojas a su familia más mediática, el clan Mohedano, lo cierto es que Antonio David tampoco se ha librado.

El asunto que se trató en la nueva entrega fue el entierro de Pedro Carrasco, que generó bastante polémica por un claro motivo. El padre de Rociíto murió el 27 de enero de 2001 a causa de un infarto, una muerte que sorprendió a todo el mundo.

Diez días más tarde, el 7 de enero de 2001, el clan Carrasco-Mohedano asistía a la misa en honor al exsuegro de Antonio David. En el exterior, se encontraba, en ese preciso momento, un grupo de seguidores con motivo de prestarle apoyo a los familiares. Sin embargo, no dudaron en mostrar su desacuerdo con dos miembros de la familia.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac fueron increpados a la salida de la ceremonia por numerosos abucheos por parte de dicha muchedumbre. En el documental, la ex de Antonio David estaba observando la grabación que mostraba esa situación que vivió dos décadas atrás.

"Por parte de los que están ahí, me parece una situación increíble", se refería al grupo que la estaba abucheando.

"Bueno, también sé por qué estaban ahí, entonces tampoco me extraña". "Estaban ahí porque alguien se encargó de poner a cuatro o cinco alborotadores para que hicieran ese jaleo. Y llevaban a la gente a reaccionar de esa manera", decía.

"Me vas a preguntar quién; pues todo viene del mismo sitio. Viene por parte del Ser", confesaba en voz alta. Por tanto, presuntamente Antonio David habría contratado a dichas personas para que perjudicaran la imagen de su exmujer y Fidel Albiac, además de hacerles pasar un mal rato.

La mala relación entre Antonio David con sus exsuegros

Lejos de acabar con su intervención, Rociíto lanzó otra noticia que era un secreto a voces: la verdadera relación entre Antonio David y Pedro Carrasco. Lo cierto es que la hija de 'La más grande' ha sido testigo, durante todos estos años, de las declaraciones que ha ofrecido su ex en televisión respecto a sus padres.

El exguardia civil, en numerosas ocasiones, comentó en los platós que sus suegros "no querían que se produjese una separación". No obstante, dichas palabras han sido desmentidas por Rocío, quien ha demostrado que no fue así como sucedieron los hechos.

"Antonio David no le gustaba en absoluto desde el minuto cero", decía sobre el desagrado que Pedro Carrasco sentía hacia su exyerno. Además, admitió que en el momento de su divorcio, Rocío Jurado y el boxeador se quedaron satisfechos.

"Ellos sabían que su hija estaba bien cuidada y estaba bien atendida", aclaró de forma contundente. Asimismo, se ha destapado otra de las tácticas que empleó Antonio David contra Rociíto y que, sin duda, no ha dejado a nadie indiferente.