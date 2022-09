Antonio David Flores reconoce que el tratamiento es fuerte y que sigue con pastillas

Antonio David Flores ha visto en las últimas horas que su exmujer parece haberle olvidado ya con otro hombre, Agustín Etienne. Pero posiblemente a él le importe poco, pues hace tiempo que se encuentra disfrutando de una relación con Marta Riesco. La periodista acaba de hablar de lo mal que lo ha pasado por estar en el foco mediático.

Así, sin tapujos, ha reconocido que todavía sigue en tratamiento y que continúa con pastillas por la ansiedad y el estrés que sufrió.

Antonio David Flores, al día del problema de salud

El padre de los hijos de Rocío Carrasco está muy feliz al lado de Marta, pero hasta llegar aquí los dos lo han pasado muy mal. Han sido víctimas de ataques y críticas, especialmente ella.

Que trabajara en televisión hizo que fuera más fácil hablar de su historia de amor, de su ruptura temporal e incluso de su reconciliación. Se puso en el 'candelero', se le dio cabida en distintos programas y esto trajo consigo que comenzaran a lloverle los comentarios en contra. Resultado de todo ello fue una crisis de ansiedad que la llevó incluso a estar de baja.

Actualmente, la novia de Antonio David sigue afrontando con un tratamiento su problema de salud mental. Y así lo ha revelado en una entrevista para la web de Telecinco, donde ha contado además que vuelve otra vez a El programa de AR.

Sobre esta cuestión ha dicho: “Este verano he estado muy tranquila gracias a Dios. Lo he dicho muchas veces porque creo que con el tema de la salud mental es importante cuidarse. Estoy con tratamiento, sigo con pastillas y sigo yendo al psicólogo”.

“Lo que viví fue una montaña rusa y entonces era muy difícil asimilarlo. Ahora me encuentro muy bien y vuelvo a mi puesto de trabajo, que es lo que quería. Y vuelvo a mi labor como reportera, que es lo que yo quería”.

Por supuesto, no ha querido terminar la entrevista sin hacer referencia a su relación sentimental. Lo ha hecho para decir: “Además de todo, estoy feliz en mi vida personal. Entonces, que me quede como estoy”.

Una felicidad a nivel personal que no deja de mostrar y compartir en sus redes sociales. Quiere contar a los cuatro vientos que su relación con el excolaborador de Sálvame va viento en popa.

Antonio David Flores conoce los grandes apoyos de Riesco

El padre de Rocío Flores ha visto que su chica también se ha sincerado sobre quienes han sido sus apoyos en televisión en este tiempo. Ha confesado que “Miguel Ángel Nicolás ha sido una persona muy importante para mí tanto dentro como fuera de las cámaras. Y también ha sido muy importante Ana Rosa, en todo”.

“Para mí es un ejemplo a seguir y, sobre todo, en su fortaleza y en los consejos que me ha dado”. Luego, entre risas, ha comentado: “Hay otra persona de la que nunca pensé que diría algo así, porque me caía muy bien, pero no tenía una gran relación. Quiero ser mejor amiga y formar un tándem con Paloma Barrientos, que ha sido la que más me ha defendido contra todo pronóstico”.

A esto ha añadido: “Ella y yo no tenemos nada que ver, pero la he visto defenderme con muchísimas ganas y con tanto cariño que creo que me quedaría con ella como principal apoyo”.