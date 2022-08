Antonio David Flores se entera del aviso médico justo cuando decide volver a ser padre

Antonio David Flores fue expulsado de Telecinco porque Rociíto le acusó de haber tenido un mal comportamiento con ella. En un primer momento el público se le echó encima, pero el paso del tiempo ha demostrado que la historia tiene muchas sombras. Cada vez hay más espectadores que quieren escucharle, por eso algunos periodistas le están dando una segunda oportunidad.

Antonio David Flores ha roto su matrimonio con Olga Moreno para empezar una nueva relación con Marta Riesco, de quien está muy enamorado. La reportera ha asegurado que quiere “el pack completo” con su nuevo novio: niños y boda. Ciertos medios aseguran que el enlace será el próximo año y al poco tendrán su primer hijo en común, aunque ellos no han dado fechas.

| España Diario

Antonio David quiere volver a ser padre, aunque su familia no atraviesa un buen momento: los médicos han dictado sentencia. Gloria, su antigua cuñada, se ha puesto en manos de una psicóloga porque está completamente perdida y no sabe cómo actuar. La colombiana mantiene una estrecha relación con él, así que todo el mundo entiende que esté preocupado.

Antonio David Flores es amigo de la hermana de Rociíto, de hecho antes de conocer a Riesco se quedaba en su casa cuando estaba en Madrid. Su hija Rocío Flores también tiene muy buena relación con ella, así que no dudará en ayudar en todo lo que sea necesario. De momento solamente hay una cosa clara: la hija de José Ortega Cano no puede continuar así.

Antonio David Flores tiene mucha experiencia en los medios de comunicación, pero Gloria no disfruta de la misma soltura. Ha empezado una guerra contra Ana María Aldón y ahora no sabe cómo frenar el conflicto, por eso ha tenido que pedir ayuda. En el programa Ya es verano ha contado que está haciendo terapia y que quiere ser prudente para que el tratamiento funcione.

Antonio David Flores sabe lo que siente

Antonio David Flores sabía que su noviazgo con Marta Riesco iba a generar polémica porque Olga Moreno es un rostro muy querido. La periodista no ha hecho nada malo, pero recibió muchas críticas cuando salió a luz que estaba conociendo a Flores. Muchos pensaron que la historia no duraría, aunque estaban equivocados: la pareja atraviesa su mejor momento.

| Europa Press

El ex de Rociíto está a punto de ampliar la familia, pero antes pasará por el altar para formalizar su relación. Marta ha confirmado la noticia en una de sus últimas intervenciones, aunque ha dejado de hablar de su vida privada. Se ha estrenado como reportera de Ya son las 8 y pretende alejarse de escándalos que no le hacen bien a su carrera.

Antonio David Flores está orgulloso de su novia, pues ha conseguido grandes méritos sin ayuda de nadie. Es una de las periodistas más cotizadas de Telecinco y no tiene apellidos importantes ni contactos que le hayan servido. Simplemente se ha aprovechado de su talento y ha llamado la atención de los presentadores más importantes, como Ana Rosa Quintana.

Antonio David Flores, preocupado por el diagnóstico

Antonio David Flores está viviendo un momento dulce, pero eso no quiere decir que no sufra por lo que pasa a su alrededor. Su amiga ha recibido un aviso del médico: debe ser más cuidadosa y no involucrarse en revuelos que no le correspondan. “He empezado en terapia con el objetivo de tratar mis emociones y saber gestionar esas situaciones que me generan ansiedad”, ha explicado.

Antonio David Flores ha conseguido que su hija Rocío conozca a Marta, solamente le queda que los pequeños de la casa hagan lo mismo. Lola y David todavía no tienen contacto con la periodista, pero no tardarán mucho en darse cuenta de que es buena persona. Lo único que importa es que el ex de Olga Moreno está feliz y ha encontrado la tranquilidad que se merece.