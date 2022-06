El día que Antonio David Flores quiso echar a su hijo de su coche en marcha

Antonio David Flores ha visto esta semana que la docuserie de su exmujer ha vuelto a cobrar protagonismo. Y es que se ha desvelado que el estreno de la segunda parte es inminente. De ahí que se haya pensado en los momentos más duros de la primera entrega, entre los que está cuando él quiso echar a su hijo del automóvil.

Nos estamos refiriendo al momento en el que David, su único hijo varón, le reprochó que hablara mal de su madre. Una situación, narrada por Rocío Carrasco, que hizo reaccionar al malagueño 'amenazándole' con echarle del coche de inmediato.

Antonio David Flores y el duro episodio con su hijo

El exguardia civil teme que la nueva entrega de la docuserie de su ex pueda volver a ponerlo en entredicho. Por esto, no va a dudar en estar muy atento a la misma, que se estrena el próximo 14 de junio en Mitele Plus. Eso sí, luego se prevé que se emita en abierto en Telecinco.

Nada más darse a conocer la fecha de la nueva temporada, titulada En el nombre de Rocío, él se ha puesto en lo peor. La edición inicial le hizo quedar en evidencia. Sucedió con sus supuestos malos tratos, con el engaño de la paliza de su hija e incluso con el gesto que tuvo con su vástago.

Nos estamos refiriendo al gesto que realizó después de que la primogénita dejara de vivir con su madre y David sí continuara residiendo con esta.

Carrasco fue la encargada de explicar en su documental la situación. Y lo hizo diciendo: “El padre y la hermana lo habían ido a llevar a no sé dónde. Me cuenta que «Iba en el coche con mi papi y con Ro, y ellos estaban hablando de ti»”.

“Me explica que les dice: «No digáis eso de mi madre que es mentira. Mi padre me dijo que si volvía a hablar bien de ti o volvía a defenderte que me bajaba del coche y me iba andando»”.

Antonio David Flores, en el punto de mira por otros comportamientos

El excolaborador de Sálvame fue señalado en la citada producción por cometer violencia vicaria. Entre otras cosas, su ex afirmó que Antonio David hizo que el comportamiento de su vástago cambiara.

Lo relató diciendo: “Se volvió un niño arisco, reaccionario y, en cierta medida, desagradable a la hora de hablar. Dejó de querer estudiar y llegó una época en la que se podía pasar tres horas delante del libro sin estudiar. Le decía que tenía que hacerlo y su respuesta era: «Mi padre me ha dicho que me va a grabar un disco y que me va a llevar a La Voz»”.

“Son cosas que hacen que en mi cabeza empieza a formarse la idea de que iba a terminar como lo otro (el distanciamiento con su hija)”.

De la misma manera, expuso que “David quería desahogarse conmigo del otro núcleo familiar. Pero este es un error que he cometido porque no quise que me contara absolutamente nada. Lo paraba en seco y las primeras veces me hacía caso”.

“Pero en otras me contaba cosas quisiera yo o no. El padre lo que hacía cuando la niña ya no estaba viviendo en mi casa era ir a ver al niño al colegio durante el periodo que me pertenecía a mí. Le hacía un chantaje emocional cruel diciéndole: «Te tienes que venir con nosotros porque tu hermana te echa mucho de menos»".

Asimismo, dejó a Antonio David más en evidencia narrando: “Le decía a mi hijo: «Si tu madre te castiga o te dice algo me llamas»”. Pero quizás el episodio más duro fue cuando explicó que un día fueron al colegio el malagueño con su hija mayor.

De este encuentro, el joven le contó a Carrasco: “Me ha dicho la niña que te diga algo. Sí, que te va a hacer llorar lágrimas de sangre. Y que hasta que no te meta en la cárcel no va a parar”.