Antonio David Flores, preocupado al saber qué pasa con la foto privada de su hija

Antonio David Flores hace esfuerzo por, a pesar de no estar en ningún plató de televisión, ser el centro de todos los titulares. Esta vez, el ex guardia civil no lo es aposta. Su hija, Rocío Flores es protagonista de una fotografía que ha causado revuelo.

Antonio David, protagonista indiscutible

Han pasado más de dos años desde que Telecinco decidiera prescindir de Antonio David Flores. Al emitirse el primer capítulo del documental de Rocío Carrasco y confirmarse los maltratos psicológicos, el ex guardia civil abandonó su puesto de trabajo.

Desde entonces, no ha vuelto a pisar un plató de televisión, aunque ni su nombre ni su persona han desaparecido por completo. El padre de Rocío Flores se ha encargado de crear su propio canal de Youtube donde se defiende de todas las acusaciones que recibe.

Además, ha sido protagonista de varias portadas de revistas del corazón. Por lo que se podría decir que Antonio David está en la cresta de la ola. Su relación con Marta Riesco también ha ayudado a ello.

Las idas y venidas de la pareja así como las fotografías que suben a las redes sociales han provocado que hoy estén en el foco de la noticia. Sin embargo, esta vez es diferente.

Antonio David Flores es protagonista porque está preocupado por su hija. Una fotografía íntima de la joven se está convirtiendo en viral.

La fotografía que preocupa a Antonio David Flores

Las redes son hoy en día la manera que tienen los influencers de estar en contacto con sus seguidores. De un tiempo a esta parte, Rocío Flores se ha convertido en una de esas.

La hija de Antonio David, además de los platós de televisión, también lo cuenta todo en su perfil de Instagram. Está tan acostumbrada a ello, que no es consciente de lo que puede provocar.

Hace unos días colgó una imagen en ropa de baño que se ha convertido en viral. La fotografía no contiene nada en especial, tan solo aparece Rocío Flores en bikini, luciendo el cuerpo que tanto tiempo ha estado forjando. ¿Por qué entonces está teniendo tanta repercusión?

| España Diario

La evolución de Rocío Flores ha sido innegable. No solo ella defendiéndose en un plató de televisión. Tanto mental como físicamente, la joven se ha transformado.

Después de su paso por Supervivientes y adelgazar tantos kilos, la hija de Antonio David Flores se tomó muy en serio su físico. Tenía claro que no quería volver al estado anterior, por lo que, además de ponerse a dieta se puso en manos de profesionales.

Estos han sabido moldear su figura. “Antes no tenía cintura”, explica la propia Rocío en uno de sus videos colgados en Instagram. En cambio es tan radical que la joven ha pasado de no querer enseñar su cuerpo, a mostrarlo todos los días.

Está tan orgullosa que incluso ha posado en bañador para la portada de una de las revistas más conocidas en España.

Antonio David, intranquilo por su hija

Antonio David se alegra del cambio tan grande que ha pegado su hija. Sin embargo, hay veces que padre e hija no están de acuerdo. Ambos, venden que entre los dos hay una relación irrompible, pero no sería del todo cierto.

Además de la preocupación del ex guardia civil por la fotografía, Antonio David lo está por la relación que Rocío Flores mantiene con Marta Riesco. Actualmente, la reportera deTelecinco lo es todo para él, pero sabe que esta no es del agrado de su hija.

| Gtres

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Sin ir más lejos, hace unos días los tres acudieron al ‘Starlite’, uno de los festivales más conocidos en Málaga. Allí, a pesar de sentarse los tres juntos, la tensión se palpaba en el ambiente. Parece que, por el momento, el llevarse bien es una asignatura pendiente.