Antonio David Flores, pillado por su hija, ya no puede ocultar más qué ha sucedido

Antonio David Flores vuelve a ser el protagonista de la prensa y esta vez, son los profesionales del mundo rosa quienes aseguran que es aposta. El exguardia civil está en alerta con el estreno del segundo documental de su exmujer y eso le lleva a hacer cosas sin sentido. Por eso, el último movimiento que ha tomado no ha gustado nada a su hija, Rocío Flores.

La joven se ha enterado por la prensa y no por su propio padre. Las cosas entre padre e hija están peor que nunca…

Antonio David Flores, pillado

Ahora que la hija de ‘La más grande’ vuelve a la televisión con el estreno de un nuevo documental, Antonio David Flores está en alerta. No es la primera vez que asegura que verá todos los capítulos y que contraatacará en los juzgados.

Quizás haya sido el miedo lo que ha hecho a Antonio David dar un paso que no ha gustado nada a Rocío Flores. La joven se ha enterado por la prensa y no por su propio padre, y está muy decepcionada.

La última estrategia de Antonio David

Hace tan solo dos días, Antonio David Flores era protagonista junto a su actual pareja, Marta Riesco, de la portada de la revista Diez Minutos. En ella, un extenso reportaje fotográfico en el que se ve a la pareja comprar comida y repartirla a los más necesitados.

Una ardua estrategia que, por unas horas, hizo que la imagen que Antonio David tiene entre la opinión pública se suavizara. Pero esta imagen se ha esfumado como la espuma, al menos, para Rocío Flores.

La joven, según deslizan varios medios de comunicación, se ha enterado de que esa portada ha sido pactada. Una bolsa medio vacía de alimentos que la pareja entregaba a un mendigo no ha sido más que una estrategia para dar de qué hablar.

Lo peor es que podría no haber sido Antonio David, sino Marta Riesco, la artífice de todo esto. Lleva semanas apareciendo muy poco en televisión, y la reportera no está dispuesta a que le quiten el protagonismo en el mundo rosa.

Algo que, por cierto, no está gustando nada a Rocío Flores. La joven no quiere echar más leña al fuego, quiere a su padre por encima de todo. Pero la escasa defensa de la joven a la reportera en Ya son las ocho no ha hecho más que alimentar los rumores.

La hija de Antonio David no soporta a Marta Riesco

Después de que Antonio David lo dejara con Olga Moreno, una segunda madre para Rocío Flores, la joven no quiere más mujeres en casa. Se enteró en pleno directo de que Marta Riesco era la nueva pareja de su padre y, aunque supo reaccionar, no le hizo ninguna gracia.

Rocío maneja bien las cámaras después de tantos años y jamás haría algo que afectara a su padre. Pero su forma de actuar es muy diferente cuando se apagan los focos y son ya varios rumores los que aseguran que, entre padre e hija, las cosas no van bien. Ahora que Rocío se ha enterado de la última estrategia de Marta y Antonio David, la joven podría tomar una decisión definitiva: apartarse de ellos.

Mientras, Marta está centrada en lanzar su carrera profesional y ha estrenado su propio programa. Y lo ha hecho en Instagram donde, cada semana, colgará un vídeo entrevistando a personajes de gran índole. La joven parece que no está muy afectada por lo que está pasando alrededor de su pareja…