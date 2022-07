Antonio David Flores, pillado con otra pareja mientras su ex pide ayuda para olvidarle

Antonio David Flores ha sido uno de los rostros más influyentes de la televisión, el problema es que supuestamente no ha usado bien su poder. Rocío Carrasco, su primera exmujer y madre de sus hijos mayores, ha denunciado en Telecinco que vivió una pesadilla a su lado. La cadena está emitiendo un documental que demuestra el lado menos amable del tertuliano.

Antonio David Flores sigue teniendo muchos apoyos, hay periodistas que no confían en la versión de Rociíto y tienen argumentos para pensar así. El problema es que la cadena de Paolo Vasile hace bastante ruido y cada vez son menos los que se atreven a alzar la voz. Lo último que ha hecho la hija de Rocío Jurado es asegurar que su ex tiene otra pareja: Raquel Mosquera.

Antonio David, siguiendo el testimonio de la madre de Rocío Flores, decidió colaborar con Raquel Mosquera para “ejercer vandalismo”. Debemos aclarar que no ha aportado ningún tipo de prueba, simplemente ha puesto unas imágenes que demuestran la complicidad entre ellos. “Él sí que ha sido una persona que se ha preocupado por mí”, comentó hace unos años la viuda de Pedro Carrasco.

Antonio David sabe que su exmujer ha asegurado que está en tratamiento para intentar olvidarle y que ha hecho esta confesión llorando. Sus lágrimas hicieron que el público se posicionara a su lado en un primer momento, pero cada vez está más desprotegida. Los espectadores también quieren escuchar al padre de David Flores, un hombre que siempre ha cuidado de sus hijos.

Rociíto ha acusado al padre de sus hijos de algo grave: piensa que se acercó a Raquel únicamente para hacer daño. Está convencida de que sus intenciones nunca han sido buenas, solo quería rodearse de un ejército de aliados para dejar mal a Carrasco. En el nombre de Rocío, el nuevo documental que emite Mediaset, ha puesto en el punto de mira a esta pareja tan sorprendente.

Antonio David Flores mandó un mensaje que cambió todo

Antonio David reconoció en el programa A tu lado que fue él quien se puso en contacto con Raquel Mosquera. Supuestamente se solidarizó con su situación e intentó ayudar, pues entendía que estaba atravesando una situación delicada. “Yo le he dado mi teléfono, en su momento me preocupé por ella porque pensé que era lo más lógico y lo más normal”, admitió.

Flores está en una situación delicada porque su exmujer no para de llorar y asegura que ha tenido que pedir ayuda profesional. Está intentando olvidar todo lo que supuestamente le ha hecho, aunque sabe que él no es el único responsable. La viuda de Pedro Carrasco también tiene mucho que ver, pues le traicionó y no ha parado hasta ganarse el aplauso de los espectadores.

“Raquel Mosquera no está bien, pero no está bien de nunca porque ella tiene un problema desde pequeña. Este ser (Antonio David Flores) hace lo que sea y se acopla a lo que sea, manipula a lo que sea que sepa que a mí me pueda ocasionar un mal”. La hija de la Más Grande ha sido muy dura, pues no consiente que nadie tenga un buen concepto del padre de sus hijos.

Antonio David Flores está en una situación delicada

Antonio David tiene argumentos y fuerza suficiente para responder a las acusaciones que ha recibido por parte de su ex. El problema es que ha perdido el altavoz que tenía en Sálvame y no hay ningún periodista que se atreva a publicar su versión. Carrasco se ha ganado la confianza de personas importantes y es complicado ir en su contra.

Flores dará respuesta a todo, pero lo hará delante de un juez y no en un plató de televisión. Él también le ha pedido ayuda a un buen abogado para demostrar que está siendo víctima de una campaña de desprestigio. De momento ya ha ganado varios juicios, lo que evidencia que no es tan malo como quieren dar a entender.