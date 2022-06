Antonio David Flores ocultó los problemas con la comida de su hija Rocío

Antonio David Flores siempre ha querido lo mejor para sus tres hijos. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de ocultar uno de los temas que más dolor le produce a Rocío Flores.

Durante todos estos años, hemos sido testigos del gran cambio físico que ha experimentado la influencer. Poco queda ya de aquella joven que acudió por primera vez a un plató de televisión para defender a su padre mientras este concursaba en GH VIP.

| La Noticia Digital

Desde que comenzó su carrera profesional dentro de la pequeña pantalla, la primogénita de Antonio David Flores se ha sometido a varios retoques estéticos para poder mejorar su apariencia física.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentran una bichectomía, un aumento e hidratación de labios y una rinomodelación. Además, este último año, también se ha sometido a una mastopexia con prótesis y a una lipoescultura.

Aunque, sin duda, su cambio más radical lo experimentó tras su regreso de Supervivientes. En 2020, la joven decidió embarcarse en esta aventura que le ayudó a cambiar, no solo por dentro, sino también por fuera.

| Instagram: rotrece

Y es que, tras su paso por Honduras, la hija de Antonio David Flores consiguió deshacerse de esos kilitos de más, llegando a perder la friolera cantidad de 16 kilos.

Pero, lejos de quedarse ahí, la joven decidió seguir una estricta dieta y una rutina de ejercicios con la que perdió casi 10 kilos más y con la que cada día está más cerca de conseguir el cuerpo que siempre deseó.

Y, aunque este es un tema que siempre ha pasado desapercibido, todo apunta a que la influencer no ha llevado una relación con la comida demasiado sana.

La hija de Antonio David Flores cuenta todos los detalles

Antonio David Flores siempre ha intentado proteger a su hija mayor, por eso nunca ha querido hablar sobre los complejos que tiene Rocío Flores en relación con su cuerpo.

Ahora, ha sido la propia colaboradora de El programa de Ana Rosa la que ha hablado alto y claro sobre el cambio radical que ha experimentado su cuerpo.

Después de varios meses recuperándose de su última intervención estética, Ro Flores ha decidido conceder una entrevista en la revista Semana en la que ha hablado, entre otras cosas, de cómo ha cambiado su vida en todos estos años.

Posando en traje de baño, la hija de Antonio David Flores no ha tenido ningún problema en mostrar los sorprendentes resultados que ha conseguido alcanzar a golpe de bisturí. "He cambiado por fuera y también por dentro", ha asegurado la televisiva.

La joven no ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar de su última intervención estética. A pesar de que han sido unos meses muy complicados, Rocío ha dejado muy claro que no se arrepiente de su lipoescultura.

"Me costó mucho dar el paso, pero es la mejor decisión que he tomado, de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Me veo bien, todos los dolores que he pasado han merecido la pena".

Aunque ha confesado que está encantada con los resultados, la primogénita de Antonio David Flores ha admitido que todavía le queda un largo camino por recorrer. Y es que, a pesar de haber mejorado su apariencia física, todavía tiene que trabajar mucho en su autoestima.

| Telecinco

"Tenía y sigo teniendo muchos complejos. Soy la crítica fácil por ser quien soy. Sigo recibiendo insultos, me critican por todo, pero quienes lo hacen son personas que necesitan huir de sus propias frustraciones y con mucho tiempo libre".

La entrevistada no ha podido evitar llorar al recordar lo mal que lo ha pasado durante todos estos años por culpa de sus inseguridades.

"Quiero decirle a quien se encuentre en un punto parecido al mío que nunca deje que nadie le diga lo que puede o no puede hacer", ha dicho, visiblemente emocionada. "Hay que aceptar que no todos los cuerpos son iguales".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón