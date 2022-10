Antonio David Flores y su novia, mudos al ver qué pasa con la hija que está en camino

Antonio David Flores se separó de Rociíto y tuvo muchos problemas con la familia Mohedano, también con el torero José Ortega Cano. El paso del tiempo ha conseguido que firmen la paz, pues tienen en común algo importante: vencer a la hija de Rocío Jurado. El antiguo colaborador de Sálvame tiene muy buena relación con el diestro, de hecho le ha defendido en varias ocasiones.

Antonio David Flores está de plena actualidad porque Olga Moreno, su segunda exmujer, ha encontrado el amor en brazos de su representante. El afortunado se llama Agustín Etienne y era amigo suyo, por eso está dolido y cree que se merece una explicación. Ya no quiere saber nada de la empresaria porque está saliendo con Marta Riesco, pero piensa que no han sido justos con él.

Antonio David sabe que no es el único de su Ortega Cano, quien quiere tener una niña con Ana María Aldón en plena crisis matrimonial. El ex de Olga Moreno se ha quedado sin palabras al conocer la última hora: la hija que está en camino tardará en llegar. Ana María quiere dar el paso, pero lo quiere hacer sola, más después de la noticia que han dado en Viernes Deluxe.

Antonio David, gracias a Telecinco, ha descubierto que el diestro supuestamente engañó a su mujer, eso es lo que cuentan en Sálvame. Ha invitado a Patricia Donoso, la presunta amiga especial de Ortega, para que cuente su versión y ha aportado pruebas. Ha enseñado una serie de mensajes para demostrar que ha mantenido un contacto estrecho con el viudo de la Más Grande.

Flores es consciente de que su novia tendrá que hablar del tema porque es periodista y trabaja en Fiesta, espacio de Emma García. Marta Riesco también está muy sorprendida, pues el testimonio de Patricia Donoso es más estable de lo que parece. Además se ha ganado el apoyo de las redes sociales y eso es lo peor que podía pasar: no le faltarán las ofertas.

Antonio David Flores está al tanto de la verdad

Antonio David prefiere mantenerse al margen para no salir salpicado, pero es evidente que él tiene mucha información sobre el tema. Ha estado muchos años cerca del marido de Ana María Aldón y actualmente mantienen una relación estupenda. El exguardia civil ha dejado claro que Ortega se ha portado muy bien con sus hijos, por eso le tiene tanto aprecio.

Flores ha escuchado atentamente el testimonio de Patricia y ha llegado a una conclusión: la nueva hija de Ana no será del torero. La diseñadora podría estar dolida por lo que se está contando, pero todavía no ha dado explicaciones. La invitada del Deluxe ha puesto las cartas encima de la mesa y asegura que no tiene miedo a recibir una demanda.

“Me he enrollado con Ortega Cano, eso lo saca Lydia Lozano con gran acierto, como siempre. Me enrollo con él en España en una feria de Sevilla o un Rocío, ahora no me acuerdo. Él no estaba casado en aquel momento, pero estaba viviendo con Ana María y además estaba embarazada”.

Antonio David Flores ha tomado una decisión

Antonio David está cansado de seguir aguantando improperios y sabe que Rociíto sigue teniendo mucha fuerza en Telecinco. Por eso no hablará con ningún programa de la cadena, aunque sí ha accedido a hablar con varios periodistas. Según ha salido publicado, está barajando la posibilidad de demandar a Irene Montero por llamarle “maltratador”.

Flores sabe que lo mejor es centrarse en Marta Riesco, de hecho se ha comentado que ellos también quieren tener familia en común. En Sálvame aseguran que la reportera busca “el pack completo” y eso significa dos cosas: boda y niños. Están mejor que nunca y se han dado cuenta de que lo más acertado es no involucrase en conflictos ajenos.