Antonio David Flores ya no puede ocultar más a sus hijos que él lo sabía

Antonio David Flores vuelve a estar entre la espada y la pared. Y es que, el exguardia civil ya no le puede ocultar a sus hijos que sabe lo que verdaderamente ha pasado con el testamento de su abuela materna.

Tan solo quedan unas horas para que el nuevo documental de Rociíto vea la luz. En el nombre de Rocío promete convertirse en toda una revolución para la familia Jurado-Mohedano.

Después de tantos años de especulaciones sobre la polémica herencia de 'la más grande', por fin se va a conocer toda la verdad.

La exmujer del excolaborador ha abierto el baúl de los recuerdos y ha sacado varios documentos comprometidos con los que piensa desmontar a su familia más mediática.

Ahora, y a la espera de que se estrene este esperado proyecto audiovisual, los hijos de Antonio David Flores se han enterado de que "hay una parte de la familia que lo sabe" todo.

Antonio David Flores lo sabía

Antonio David Flores y gran parte de la familia Jurado-Mohedano conocían a la perfección todo lo que ocurrió con el testamento de 'la más grande'. O por lo menos, así lo ha afirmado la propia Rocío Carrasco.

Este martes, 14 de junio, la madre de Rocío y David Flores llamó en directo a Sálvame para dar algunas pinceladas de su nueva serie documental, En el nombre de Rocío.

Aunque todavía tendremos que esperar a mañana o al especial Deluxe de este viernes 17 para conocer todos los detalles que esconde el nuevo proyecto de la exmujer de Antonio David Flores, la televisiva ha querido compartir con la audiencia de Sálvame un dato muy importante.

Durante su intervención telefónica, la televisiva ha vuelto a hablar alto y claro sobre esta polémica que comenzó tras la muerte de Rocío Jurado.

"El documental es una explicación de por qué sucede lo que sucede, el papel de cada uno y el posicionamiento", aseguró. "A mí ya no me vale el 'no lo sabía'. Y tanto que lo saben".

La enemiga de Antonio David Flores ha dejado muy claro que, entre los documentos que tiene en su poder y que va a mostrar, se encuentra "un testamento diferente al testamento oficial. Ahora mismo se está enterando una parte de la familia de que existe esto y otra de que yo lo tengo".

Antonio David Flores sabe que Rocío va a por todas

Antonio David Flores es consciente de que su exmujer no va a parar hasta que se sepa toda la verdad acerca de la herencia de su madre y de su relación con los miembros de su familia que más la han cuestionado en los últimos años.

Durante esta llamada telefónica, Rocío ha respondido a todas y cada una de las cuestiones que le han formulado los colaboradores de Sálvame, pero cuando le han preguntado por quién va a ser el más señalado, ha sido muy contundente.

"No te puedo contestar ahora mismo a esa pregunta. Lo que si te puedo decir es que viendo toda la serie documental se entiende a la perfección todo lo que ha sucedido, sucede y por qué sucede. Es un documental muy esclarecedor para todas estas cuestiones y queda todo demostrado".

Además, la expareja de Antonio David Flores no ha tenido ningún problema en responder públicamente a Rosa Benito. Y es que, durante todos estos años, la tertuliana ha demostrado la gran devoción que, a día de hoy, sigue teniendo por la cantante.

Aunque, a la hora de hablar de Rociíto, la cosa es muy diferente. La ganadora de Supervivientes 2011 siempre se ha mostrado muy crítica con la mujer de Fidel Albiac, y esto es algo que su sobrina política no está dispuesta a aguantar ni un segundo más.

"Rosa puede hablar en primera persona, pero no puede hablar en plural. Respetándola y amándola, yo no tiro a matar contra la persona que más quiere la persona que yo respeto muchísimo. Respetar no ha respetado", ha asegurado, dejando a Antonio David Flores de piedra.