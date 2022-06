Antonio David Flores llama a su hijo David y le confirma que es verdad

Antonio David Flores por fin ha podido comprobar que sus sospechas eran ciertas. Pero, lo que menos se esperaba el exguardia civil era que la pulla la madre de sus hijos le iba a lanzar a una de las personas más relevantes en la vida de 'la más grande'.

La segunda entrega de En el nombre de Rocío se ha centrado, exclusivamente, en la historia de amor entre Pedro Carrasco y Rocío Jurado.

Antonio David Flores y sus dos hijos han tenido la oportunidad de conocer todos los detalles de cómo estas dos figuras de nuestro país llegaron a enamorarse.

Pero, lo que menos se esperaban era que Rocío Carrascoiba a aprovechar la ocasión para lanzarle un dardo envenenado a Ortega Cano.

Antonio David Flores despeja todas sus dudas

Gracias a la última intervención pública de su exmujer, Antonio David Flores se ha enterado de toda la verdad acerca de la separación de Rocío Jurado y Pedro Carrasco.

Durante la emisión de la segunda entrega de En el nombre de Rocío, su protagonista ha querido hablar de la historia de amor de sus padres. Y es que, según Rociíto, el día de su boda fue uno de los momentos más importantes de sus vidas.

"Me emociona porque veo el amor entre ellos. Me da mucha pena que eso por circunstancias no pudiera haber seguido", ha lamentado tras ver unas imágenes de este momento.

"Ella tenía adoración con él y él con ella. Se entendían con una mirada. Él tenía una bondad en los ojos con ella y conmigo que era impresionante. Él era la bondad personificada y ella moría y mataba por él".

Y es que, a pesar de amor que la exmujer de Antonio David Flores dice que se tenían, "tomaron una determinación que ninguno de los dos quería tomar" en relación con su matrimonio.

En el año 1989, y tras más de una década juntos, ambos decidieron poner punto y final a su romance. Y, aunque ninguno de los dos se pronunció al respecto en su momento, su hija cree saber lo que verdaderamente pasó.

De hecho, Rocío Carrasco no ha tenido ningún problema en señalar a sus tíos Amador y Gloria Mohedano como los culpables de que el matrimonio de sus padres no funcionara.

Pero sin duda, la estocada final se la ha llevado Ortega Cano. El torero no se esperaba el golpe bajo que estaba a punto de recibir. "Mi madre murió enamorada de Pedro Carrasco", ha asegurado la protagonista de esta serie documental.

Antonio David Flores se entera de cómo se conocieron sus exsuegros

Durante el segundo episodio de En el nombre de Rocío, Antonio David Flores ha podido conocer la historia de amor entre la artista y el boxeador.

Rociíto ha contado con la colaboración de su tía paterna y de algunas amigas de su madre para narrar esta bonita historia. La cuñada de 'la más grande' ha contado que se enamoraron durante una capea en la que Pedro toreó.

"Mi madre había visto en varias ocasiones pelear a mi padre. Mi padre era una belleza. De repente, se lo encontró en la plaza de toros", ha comenzado relatando la exmujer de Antonio David Flores.

"Él creo que le brinda el novillo a ella y termina la corrida. Entonces, la gente se da cuenta de que ella está en la plaza y le empiezan a pedir autógrafos. Rocío empieza a agobiarse".

Fue en ese mismo momento cuando, según la protagonista de la docuserie, se produce el flechazo entre ellos. "Se desmayó y él fue y la cogió para animarla. Lo que ella recuerda es que, cuando abre los ojos, lo primero que se encuentra son los dos ojos azules de mi padre y que en ese momento se enamoró".

Por su parte, la cuñada de la chipionera ha compartido con toda la audiencia de Mediaset cómo su hermano les presentó a Rocío Jurado.

"El día de San Pedro organizamos por su Santo una paella. Él siempre hacía lo mismo. Nos dijo: 'Esperad un momento que voy a ir a comprar un poquito de marisco y os voy a traer a una persona'. Y la llevó y se la presentó a sus padres".