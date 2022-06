Antonio David Flores hace años que sabía el gran secreto de su suegra Rocío Jurado

Gracias a su relación con Rociíto,Antonio David Flores ha tenido la oportunidad de conocer varios de los grandes secretos de su suegra. Tanto es así que, el exguardia civil acaba de escuchar una información de la que él ya tenía constancia desde hace años.

Tan solo quedan unas horas para que la docuserie En el nombre de Rocío vea la luz. Los suscriptores a Mitele Plus ya pueden disfrutar de las primeras dos entregas de esta nueva producción audiovisual de Mediaset España.

El resto tendrán que esperar a mañana, 17 de junio, para poder ver todo el contenido en el especial Deluxe que contará con la presencia de la exmujer de Antonio David Flores.

A pesar de que todavía no se ha desvelado el contenido de esta nueva serie documental, ya hemos podido ver algunas promos en las que señala a varios de los protagonistas principales de esta nueva historia.

En uno de los adelantos, se muestra a la hija de 'la más grande' hablando de las funciones de su tío Amador Mohedano como representante de Rocío Jurado. "Amador cuando llega a la vida profesional de Rocío Jurado, ella ya es quien es".

Según Rociíto, la suegra de Antonio David Flores alcanzó el éxito mucho antes de asociarse con su hermano. Y es que, en los primeros años de su carrera, tuvo la suerte de tener a su lado a grandes profesionales como Paco Gordillo, Manolo Sánchez o Luis Sanz.

Ahora, ha salido a la luz una nueva información que demostraría que la chipionera no estaría muy contenta con el trabajo de su hermano.

Antonio David Flores ya conocía este secreto

Antonio David Flores corrobora todo lo que ha contado Charo Vega. Y es que, según ha asegurado la participante de Supervivientes 2022, la cantante quiso trabajar con su exmarido, Tony Caravaca.

Este hombre es reconocido por haber gestionado la carrera musical de grandes artista como Isabel Pantoja. Durante años, este profesional fue la mano derecha de la madre de Kiko Rivera.

"Cuando Rocío estaba bien quería hablar con Toni Caravaca. Un día me dijo: 'Charo, quiero hablar con él'. Estuve unos días con ella", ha asegurado.

"Lo único que le pidió Rocío es que no quería firmar ningún contrato con él. Firmaron el contrato, digamos… de otra manera. Se fueron al Rocío juntos".

Lo que no sabía Antonio David Flores eran las intenciones que se escondían detrás de esta importante decisión.

"Quizás quería hacer algo más grande. Creo que fue por una espada así de grande por parte de Isabel Pantoja. Marinero de luces se hizo en 1985, así que esto fue en 1984", ha puntualizado la televisiva.

Antonio David Flores no se esperaba esta respuesta de Amador Mohedano

Antonio David Flores ha podido escuchar a través de Sálvame las primeras reacciones de Amador Mohedano a las declaraciones de Charo Vega.

A pesar de ser una información de la que él no tenía constancia, el tío de Rociíto ha optado por no negar nada. "No lo sé... Si lo dice Charo, me la creo porque es como de la familia. Ellos se veían aquí por Andalucía".

Pero, lo que sí ha querido dejar claro es que su hermana jamás quiso apartarle de su lado. "Quitarme del medio, para nada. Puede que él intentara hacer algo con Rocío. Toni tenía mucha idea".

Sea como sea, tendremos que esperar a la emisión de En el nombre de Rocío para conocer todos los detalles de la relación profesional que mantenía la artista con su hermano.

"Amador no ha hecho la carrera de Rocío. Él tendría que estar agradecido, ya que ha podido llevar la carrera de su hermana, pero era una carrera que ya estaba forjada…".

"A ella, el trabajo le salía solo. A ella, le daba seguridad tenerlo al lado y él tenía muchas cosas buenas", ha asegurado Carrasco en uno de los adelantos.