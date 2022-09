Antonio David Flores habla con su hija y le confirma que va a poner ya la denuncia

Antonio David Flores no se ha quedado callado ante las palabras que ha escuchado en Sálvame tras la vuelta de vacaciones de Jorge Javier Vázquez.

El presentador regresó el pasado lunes para conducir Sálvame y tomar las riendas por primera vez de En el nombre de Rocío. Jorge Javier volvió con todo y siguió cargando duramente contra Antonio David y su familia.

Este hecho no ha pasado por alto para el exguardia civil y le ha dedicado un vídeo en su canal de YouTube. Así, le ha amenazado con demandarle y lo cierto es que ya ha puesto este caso en manos de sus abogados.

"Tendrás, tendréis que responder ante la justicia", rezaba el mensaje del ex de Rociíto hace un par de días. Lo cierto es que el televisivo está muy cansado de tener que escuchar al 'dueño del cortijo' referirse a él en términos despectivos.

Antonio David va con todo y demandará a Jorge Javier

Por ello, Antonio David Flores ha pasado a la acción. No va a dejar pasar más insultos y vejaciones verbales en directo por muy Jorge Javier que sea.

| LND

Más tajante que nunca, el ex de Rocío Carrasco ha sido claro en su canal de Youtube y le ha mandado un mensaje a Jorge que quita el hipo.

"Déjame trabajar en mi canal y déjame que le siga dando de comer a mis hijos. Esto es lo que no hace tu amiga", ha sentenciado en su último vídeo de Youtube.

A su vez, Antonio David ha defendido a capa y espada a su familia, sobre todo a su hija, uno de los blancos con el que es más crítico Jorge Javier.

"No le hagas daño a mi hija, ¿está claro?"

"Deja de nombrarme en televisión, a mí y a los míos. A ver si continúa ese veto para hablar de mí, que estábamos muy tranquilos y muy felices. No le hagas daño a mi hija, ¿está claro?", le ha espetado en su rincón virtual.

| GTRES

Pero la cosa no ha quedado ahí. Antonio David se ha puesto manos a la obra y le ha dedicado una dura carta que seguro tendrá respuesta por parte del presentador catalán. En la misiva, el ex de Olga Moreno insulta y desacredita de una forma salvaje a uno de sus grandes enemigos en Mediaset.

Lo cierto es que Jorge Javier le ha acusado de vago en muchas ocasiones, y otras lindezas de las que no se olvida el padre de Rocío Flores.

El mediático youtuber ha leído una parte de la carta que escribió para todos sus seguidores. En esta, dejaba claro cuál es su enemigo televisivo número uno, Jorge Javier Vázquez.

El exguardia civil arremete como nunca contra el conductor de Sálvame

"Juegas a acosar a las personas siendo tu preferencia las mujeres. Difamas, desacreditas, abusas del poder como presentador, generas odios, posturas radicalizadas", ha comenzado el exguardia civil.

| YouTube

Por si fuera poco, este le ha espetado lo siguiente. "Con tu discurso de pensamiento único les dices a los espectadores que si no piensan como tú, están a favor de la violencia de género y vicaria. Me pareces un presentador bastante completo", ha finalizado el ex de Rociíto.

La paciencia tiene un límite y Antonio David Flores ha sido muy contundente en sus redes sociales. Ahora, si es verdad lo que ha asegurado en su canal, solo queda esperar a ver si prospera esa demanda contra el presentador. Y es que el catalán podría verse en los juzgados contra el padre de Rocío Flores más pronto que tarde.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco