Antonio David Flores y el gesto que demuestra lo que siente por Marta Riesco

Antonio David Flores vuelve a estar en evidencia tras desvelarse varios testimonios que avalan los presuntos malos tratos que dio a Rocío Carrasco. Esta situación le tiene muy preocupado, por la repercusión social y judicial que pueda tener. No obstante, la intranquilidad se la quita su relación con Marta Riesco.

El malagueño lleva tiempo saliendo con ella y está tan feliz a su lado que no duda en presumir de ello en redes sociales. Es más, Antonio David ha optado por hacerle una declaración de amor en toda regla.

Antonio David Flores, feliz al lado de Marta

El padre de Rocío Flores se separó hace unos meses de Olga Moreno y dio a conocer públicamente su historia de amor con la reportera de El programa de AR. Una historia que estuvo llena de altibajos, incluida ruptura, pero que con el tiempo ha logrado consolidarse. Buena muestra de ello es que ambos ahora usan sus redes para dar cuenta de lo bien que están.

Así, suben fotografías y vídeos saliendo a cenar, de concierto, cantando juntos e incluso de escapada rural. Y la última publicación que Riesco ha realizado demuestra que han vivido una noche romántica y de pasión. Noche que ella ha organizado por sorpresa, como ha contado a sus seguidores: “Estoy esperándolo”.

“Vamos a hacer algo muy especial que espero que le guste mucho”. Y está claro que el plan en sí ya le ha encantado, pues al llegar, Antonio ha manifestado entre risas: “Pero si nuestra vida es una sorpresa continua, ¿otra más?”.

| Gtres

De ahí se han marchado a un hotel de Madrid, Zouk, donde han disfrutado de una habitación con jacuzzi, piscina, cena y cama con espejos en el techo. Habitación cuyo precio ronda los 400 € y que les ha fascinado. Tanto es así que no han podido evitar la sonrisa ni al llegar ni al despertarse al día siguiente.

Antonio David Flores se declara como nunca a Marta Riesco

El exmarido de Carrasco se muestra contento y feliz al lado de su chica en todo momento. Pero, por primera vez, ha querido darle su sitio y hacer lo que hasta ahora no había hecho: mostrar sus sentimientos. Por este motivo, ha optado por dedicarle una publicación declarando todo lo que siente por ella.

| Gtres

Exactamente, ha subido una fotografía de los dos juntos montados en la Vespa de color rosa de Marta. Y la ha acompañado del siguiente texto: “Siempre te has mantenido firme y nadie te ha hecho cambiar de opinión pese a todo lo que te han ofrecido. Has demostrado todo lo que me quieres diciendo que no”.

“Es hora de que yo también demuestre públicamente lo que siento por ti y, ahora que puedo, darte el sitio que te mereces. Gracias por tu lealtad, a pesar del peaje que has tenido que pagar. Y gracias por haber mostrado a los demás que no soy como me han pintado en este último año”.

A esto ha añadido: “Gracias por haberte jugado hasta tu puesto de trabajo por mí. Ojalá los que te critican, lleguen a conocerte. Soy feliz teniendo a mi lado a una mujer tan fuerte y tan valiente como tú, te amo”.

Unas palabras que, como era de imaginar, han llevado a que Marta no pueda evitar comentarlas. Ha optado por responder a esta declaración de amor con otra. Ha escrito: “Te amo con toda mi alma”.