Antonio David Flores entrega a su hijo y desvela con quién vivirá a partir de ahora

Antonio David Flores tiene un gran talento para entretener al público, pero tuvo que abandonar la pequeña pantalla hace más de un año. Desde entonces ha usado sus redes sociales para desmentir los rumores que circulan sobre él, está cansado de seguir aguantando. Recientemente ha contado lo que sucede con su hijo David, quien es protagonista desde que Rociíto habló de él en Telecinco.

Antonio David Flores ha sido acusado de atrevimientos muy serios, pero lo único cierto es que la justicia le considera inocente. Cada vez hay más espectadores que quieren escucharle, le han dado un voto de confianza porque su comportamiento es impecable. No ha entrado en el juego de sus rivales, se ha limitado a poner todo en manos de sus abogados.

Antonio David ha pasado un mes junto a sus tres hijos, pero tiene que despedirse de ellos porque las vacaciones han terminado. Siempre ha sido sincero con sus seguidores, así que ha escrito un breve texto que demuestra el futuro de la familia. Él regresará a Madrid con su novia y sus pequeños se quedarán en Málaga con una persona especial: Olga Moreno.

Antonio David se ha separado de Olga, pero mantiene una relación estupenda con ella porque nunca han tenido serios problemas. Simplemente rompieron el matrimonio porque debían tomar caminos separados, pero la empresaria no le guarda rencor. Prueba de ello es que se ha hecho cargo de David Flores, el hijo más popular de Rociíto.

“Y así despedimos los 30 días que hemos pasado juntos, me siento muy orgulloso de ser vuestro padre. Los tres sois el mejor regalo que me ha dado la vida. Sois mi motor, nunca os soltaré de la mano”, ha escrito el antiguo colaborador de Sálvame.

Antonio David Flores ha recibido un gran regalo

Antonio David le ha devuelto los niños a Olga, a partir de ahora David vivirá con ella en Málaga para no cambiar de entorno. El joven está en contacto con su padre de forma permanente, a pesar de que residen en ciudades diferentes. Posiblemente Rociíto no se sienta cómoda al saber con quién tiene que vivir su hijo, pero no puede hacer nada por evitarlo.

Flores estaba disgustado porque su hija y su novia no tenían buena relación, pero la situación actual es completamente distinta. Rocío le ha dado una oportunidad a Marta y los hechos demuestran que se han convertido en grandes amigas. Se escriben comentarios en las redes sociales y van juntas a conciertos, poco a poco van estrechando lazos.

El ex de Olga Moreno está a la altura de las circunstancias, no tiene nada que esconder y mucho de lo que estar orgulloso. Sus niños disfrutan de él al máximo, por eso se ha trasladado un mes cerca de ellos para pasar el verano en familia. Siguen siendo un grupo unido, a pesar de que la empresaria haya cortado su unión matrimonial.

Antonio David Flores ha pedido ayuda a la justicia

Antonio David está tranquilo porque sabe que la verdad solo tiene un camino: nadie ha podido demostrar que haya cometido algún delito. Ha puesto en manos de sus abogados todo lo que está sucediendo para evitar un problema mayor. Según ha salido publicado, demandará a gran parte de sus antiguos compañeros de Sálvame, pues han difundido datos muy duros.

Flores puede presumir de haber experimentado una gran evolución en los últimos meses. Los mismos que le dieron la espalda ahora le piden que hable, su versión es valiosa y necesaria. Tiene muchos datos para desmontar a Rociíto, él sí sabe lo que sucedió realmente con el testamento de Rocío Jurado.