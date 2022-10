Antonio David Flores encuentra un nuevo trabajo que deja sin habla a sus hijos

Antonio David Flores pasó veinte años ganándose la vida como colaborador de televisión y como personaje de las revistas del corazón. Sin embargo, las cosas cambiaron para él cuando, tras el testimonio de Rocío Carrasco acusándole de malos tratos, fue despedido de Mediaset. Desde entonces ha intentado tomar las riendas de su rumbo laboral y ahora ha encontrado un nuevo empleo.

Sí, ha hallado otra manera de desarrollarse profesionalmente y la misma ha dejado sorprendida a todo el mundo. Su pareja, Marta Riesco, y sus hijos están estupefactos, al igual que sus seguidores.

Antonio David Flores y su nuevo empleo

El padre de Rocío Flores tras ser echado como colaborador de televisión decidió no quedarse de brazos cruzados. Por este motivo, abrió en Youtube un canal donde se ha dedicado, fundamentalmente, a comentar la segunda parte de la docuserie de su ex. Y también lo ha aprovechado para atacar a sus 'enemigos', como es la productora La Fábrica de la Tele.

Incluso ha empleado este medio para dar a conocer las demandas que va a interponer y para hacer sus comunicados a través de su abogado. Asimismo, hay que establecer que sus últimas entregas han sido vídeos de él cocinando.

No obstante, quizás porque no le va demasiado bien con este rumbo o porque sencillamente quiere diversificarse en Youtube ha dado un paso más. Ha informado a todos sus seguidores de que muy pronto va a comenzar a tener una sección de turismo en el canal. Va a intentar convertirse en presentador de un espacio turístico como si de Viajeros Callejeros o Un país en la mochila se tratase.

Esta noticia la ha revelado en sus redes sociales compartiendo una fotografía de sí mismo en un paraje natural de nuestro país. Y ha escrito: “¡Qué lugares tan maravillosos tenemos en España! Spoiler: Habrá vídeo en Youtube de este y otros lugares maravillosos de nuestro país”.

“Próximamente nueva sección en mi canal. Espero que la disfruten tanto como yo haciéndola”.

Antonio David Flores ya conoce la repercusión de su decisión

El exmarido de Rocío Carrasco, que estos días ha visto un nuevo testimonio acusándolo de maltratador, tiene claro que su futuro inmediato es internet. Por este motivo, ahora se quiere convertir en todo un influencer del turismo rural. Habrá que esperar para ver si este nuevo trabajo, unido al del chef improvisado, le da los beneficios económicos que desea.

Mientras los resultados llegan lo que Antonio David sí ha podido descubrir son las reacciones a esta decisión que ha tomado. Su chica no ha dudado en felicitarlo y animarlo en redes, como también algún incondicional.

Pero lo cierto es que son muchos más los internautas que han arremetido contra él. Lo han hecho para tacharlo, sobre todo, de vago.

De ahí que le han dejado mensajes tales como “Ahora guía turístico y a seguir en redes y revistas. Chico, trabaja de algo, aunque con tu capacidad tienes pocas posibilidades” y “Anda ya, chiquillo. Ponte a trabajar que solo vivís del cuento tú y toda tu pandi”.

En esta misma línea están estos: “Jajaja, para lo que has quedado”, “¿Qué eres el nuevo Jesús Calleja? Ponte a trabajar” y “Se ve que hablar de tu ex ya no te renta. Ahora te vas a convertir en Callejeros Viajeros”.