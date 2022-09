Antonio David Flores dejó caer que su hijo era gay y señaló a un familiar cercano

Antonio David Flores no ha tenido ningún problema en confirmar delante de toda España la orientación sexual de su hijo y en señalar públicamente al supuesto culpable de esta decisión.

Todo lo relacionado con David Flores siempre ha sido una incógnita. Y es que, a causa de su delicada situación, el hermano de Rocío Flores ha estado muy protegido por su núcleo familiar.

A día de hoy, la única información que se conoce del joven ha sido gracias a su propio padre. Durante los últimos 25 años, Antonio David Flores se ha estado paseando por los diferentes platós de televisión de nuestro país para hablar de la mala relación que mantiene con Rociíto.

Y, aunque siempre se ha centrado en echar por tierra la imagen de su exmujer, en alguna ocasión ha compartido algún que otro dato acerca de sus dos hijos.

Ahora, ha salido a la luz un video en el que Antonio David Flores habla abiertamente sobre la orientación sexual de su hijo, aunque eso si, en un tono nada apropiado.

Antonio David Flores señala al culpable

Antonio David Flores siempre ha dado la imagen de padre perfecto. Y es que, durante los últimos 25 años, el exguardia civil ha tenido la oportunidad de contar su verdad en todos los platós de televisión.

Pero, lo que menos se esperaba era que la hija de 'la más grande' iba a coger las fuerzas suficientes para plantarle cara públicamente. El pasado mes de marzo del 2021, Carrasco regresó a nuestras vidas por la puerta grande.

Después de varios años alejada del foco mediático, la presentadora de televisión nos dejó a todos sin aliento tras hacer público su desgarrador testimonio contra su exmarido.

A través de su primera serie documental, Rocío: contar la verdad para seguir viva, Rocío contó el infierno que pasó al lado de Antonio David Flores y todos los problemas que ha tenido después de su separación.

Y ha sido, precisamente, esta producción audiovisual la que ha recuperado uno de los episodios más bochornosos del excolaborador de Sálvame.

Hace unos años, el padre de Rocío y David Flores se convirtió en uno de los tertulianos más importantes del programa A tu lado, emitido en Telecinco. En él, el actual novio de Marta Riesco hizo alguna que otra sorprendente confesión acerca de su relación con Carrasco.

En aquel momento, los rumores sobre la supuesta homosexualidad de Ortega Cano no dejaban de crecer. Y fue, precisamente, a raíz de esta información cuando Antonio David Flores insinuó la orientación sexual de su propio hijo.

Después de que la periodista Carolina Ferre hiciera referencia al don que David Flores comparte con su abuela, el exmarido de Rociíto culpó directamente al torero de influir en el joven.

"Mi hijo canta bien. Lo ideal es que cante como su abuela porque lleva su sangre. No canta mal como Ortega Cano, que todo se pega…", comenzó explicando Antonio David Flores entre risas.

"Ya lo sé, ese es el problema, que muchas veces lo veo con faldita y todo eso", aseguró, dando a entender que la supuesta homosexualidad de su hijo era culpa del maestro.

Como era de esperar, la madre de los niños no dudó en reaccionar durante la emisión de la serie documental. Pero, para sorpresa de todos, Carrasco era la primera vez que veía estas imágenes.

"¿Cómo? Me parece muy fuerte lo que acabo de ver. Yo estas imágenes no las había visto, pero me parece muy fuerte", dijo la protagonista de esta producción de Telecinco, totalmente sorprendida por lo que acababa de ver.

"Lo dice con maldad, lo dice con… Ahora mismo no te puedo decir nada", dijo la exmujer de Antonio David Flores, muy enfadada, después de ver cómo el exguardia civil había utilizado una vez más a su propio hijo en beneficio propio.